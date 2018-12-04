Российская военная база на Кубе: как отреагируют США

Российская Федерация заявила, что серьезно размышляет над размещением на Кубе своего военного контингента. Союзники еще со времен холодной войны — Гавана и Москва готовятся к переговорам на самом высоком уровне. Соединенные Штаты в это время грозятся покинуть соглашение о сокращении ядерного арсенала, которое датируется 1987 годом.

Владимир Шаманов — генерал-полковник, некогда командовавший российским десантом, а ныне возглавляющий комитет парламента по вопросам обороны, заявил, что последствия от подобных мер могут быть крайне плачевными. Договор, подписанный лидерами США и СССР, выходит на геополитическую повестку дня.

Российская Федерация и Соединенные Штаты обменялись взаимными обвинениями в нарушении договорtнностей, а президент Трамп и вовсе заявил, что собирается покончить с ним раз и навсегда. В таком случае открывается перспектива новой гонки вооружений при максимально напряженных отношениях великих держав.

Шаманов рассказал, что для укрепления военного присутствия на Острове свободы нужно для начала заручиться поддержкой кубинского правительства.

Такая возможность вскоре представится. Готовится встреча президента Владимира Путина и нового лидера Кубы Мигеля Диаса-Канеля, заменившего пожилого Рауля Кастро. В таком случае военная база на Кубе выглядит как реальный вариант. Если договориться все же удастся, то Гавана получит огромнейший кредит — пятьдесят миллионов долларов на перевооружение.

История уже встречала попытку размещение на Кубе ракет. Правда не Россией, а СССР. Впрочем, сути дела это не меняет.

В 1962 году попытка Советского Союза разместить на острове ракеты привела к Карибскому ядерному кризису, что поставило мир на грань ядерного апокалипсиса. К счастью, конфликт удалось разрешить: Штаты соглашались ликвидировать ракеты в Турции, а Советы, в свою очередь, отказывались от идеи размещения ракет на Кубе.

Что же касается самой островной державы, то она оставалась под эмбарго Америки до 2014 года. Именно тогда Барак Обама, будучи на тот момент президентом, попытался перезагрузить отношения между странами. Дональд Трамп и его кабинет, похоже, двигаются в обратном направлении.

Все тот же Шаманов высказался по поводу потенциального выхода США из договора о сокращении ракет средней и малой дальности. Так, он вспомнил и Карибский кризис — по его мнению, выход Вашингтона из договора может поставить мир в положение, подобное ситуации 1962 года. С подобным мнением согласился и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев.

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