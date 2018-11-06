Самая короткая война в истории длилась 38 минут

Мир знает огромное количество кровопролитных войн. Некоторые из них длились столетиями. XX век подарил миру новое понятие, такое как холодная война.

Гипотетически на земле может произойти ядерная война. Но есть в истории войн и еще одна рекордсменка. Это Англо-занзибарская война.

Произошла эта война 27 августа 1896 года. В войне участвовали Британия и султанат Занзибар. Рекорд этой войны состоит в том, что продлилась она 38 минут.

К этому времени по соглашению, подписанному Британией и Германией в 1890 году, важный по стратегическим соображениям остров Занзибар находился в сфере влияния Британской империи.

После кончины султана Хамада ибн Тувайни, к власти пришел новый султан Халид ибн Баргаш. Его заветной мечтой было желание сбросить колониальное иго Британии.

Он страстно желал создать собственную империю. Конечно, эти планы не совпадали с имперскими амбициями Британии. К тому же она не могла лишиться такого важного стратегического острова. Британия сильно надавила на султана с целью сместить его с трона.

Новоизбранный султан пользовался всесторонней поддержкой Германии, и это очень нервировало Британию. В конечном итоге англичане в ультимативной форме предложили султану покинуть трон.

В свою очередь, султан Баргаш не сидел сложа руки. Он собрал не очень многочисленную армию и решил с оружием в руках защищать свой титул и остров в целом.

Британия тех времен не отличалось демократичностью, особенно если речь шла о колониальных территориях.

Утром 26 августа армии султаната Занзибара был поставлен ультиматум. Воины незамедлительно должны были сложить оружие и опустить флаг. Время для исполнения наказа было дано до 9 утра 27 августа.

27 августа, в 8:00, парламентарий султана запросил встречи с представителями Британии. Но британская сторона заявила, что примет султана только после сдачи оружия. Султан отказался.

Ровно в 9:00 корабельная артиллерия Британии открыла огонь по дворцу султана. Первые же залпы произвели ужасные разрушения. Пять минут спустя единственный занзибарский корабль "Глазго" открыл ответный огонь из своих малых пушек по британскому крейсеру. Ответными огнем занзибарский корабль был немедленно потоплен.

Трехтысячная армия Занзибара, оценив происходящее, очень быстро разбежалась, но быстрее всех сбежал сам султан.

Возможно, война была бы короче, но британцы ждали, когда противник спустит флаг. Но спускать его было некому. Огонь прекратился только, когда снаряд сбил флагшток.

Занзибарцы потеряли в этой войне 570 человек, а у британцев лишь один человек был легко ранен. Вся битва продолжалась 38 минут.

Источник фото: pxhere.com

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