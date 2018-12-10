Как в Красной армии появился первый советский танк

Первое использование танков Красной армией датируется 1920 годом — их применяли во время столкновения Польши и Советского Союза. Правда, это были не собственные машины, а военные трофеи. Собственные танки в СССР начали делать гораздо позже.

Как известно, первые танки пустили в ход во время Первой мировой войны. Однако на Восточном фронте противоборствующие стороны этот вид военных машин не использовали.

Советское танкостроение началось с копирования захваченных машин во время Гражданской войны. В 1919 году были захвачены танки "Рено" и на их основе созданы 12 собственных экземпляров.

Однако на момент 1920 года они не отвечали потребностям военного времени — необходимо было создавать новое, более маневренное и легкое средство ведения войны.

В 1925 году началась разработка МС-1 — первого танка Красной армии. Эта эпоха была совсем не простой в первую очередь из-за индустриализации, однако отечественным инженерам удалось создать танк, соответствующий новым стандартам ведения войны.

Оболочка МС-1 была способна предоставить экипажу защиту от пуль. Вооружение танка состояло из 37-миллиметровой пушки, а также пулеметов Федорова.

Скорость первоначально не превышала шестнадцати километров, но позже, в ходе модернизации, ее удалось увеличить до двадцати пяти. Умещал такой танк двух человек.

Изначально это чудо техники производили на заводе "Большевик", но течением времени производство удалось наладить в Перми. В период с 1929 по 1931 годы была произведена тысяча советских танковых машин.

Впервые МС-1 использовали осенью 1929 года, когда имел место конфликт с Китаем на КВЖД. Из десяти тамошних танков все, кроме одного, приняли участие в бою и заслужили известность во время столкновения у железнодорожной станции Маньчжурия.

То сражение получило весьма противоречивые оценки — от хвалебных до уничижительных. Так или иначе, сравнивать то было не с чем, ведь это был первый опыт танковых сражений для армии СССР. Да и после Первой мировой войны танки в боевых действиях использовали крайне редко.

В конце концов, стремительное развитие отрасли танкостроения закончилось тем, что МС-1 очень быстро устарел — уже к концу 1930-х его стали использовать на границе в качестве замурованных боевых точек. Оружие, кстати, слегка подкорректировали: 45-миллиметровая пушка пришла на смену 37-миллиметровому орудию.

Сейчас МС-1 можно встретить лишь в виде музейных экспонатов и памятников. Например, в Московском регионе их совсем мало — четыре штуки. Причем один из них участвовал в параде, посвященном сорокалетию Победы в Великой Отечественной войне, и своим ходом проехал по центру Москвы!

Источник фото: ru. wikipedia.org

Читайте также:

На "Армии-2018" представлен легкий танк 2С25 "Спрут — СД"

Танк с рельсотроном: во сколько обойдется новация

Россия может приступить к созданию танка с электромагнитной пушкой