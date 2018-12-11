Молодинская битва: незаслуженно забытая победа

О битвах при Бородине, Полтаве, на Куликовом поле и Чудском озере знают все. О них снимаются фильмы, пишутся книги, картины, слагаются песни. А вот о не менее значимой для России Молодинской битве 1572 года сегодня известно лишь профессиональным историкам.

Лишь в начале XXI века на месте, где она состоялась, был установлен скромный памятник. А между тем в этой битве решалась дальнейшая судьба России и вопрос ее существования как независимого государства.

Политическая обстановка тех лет в Русском царстве сегодня тоже малоизвестна. Правление Ивана Грозного проходило в постоянных войнах, страна практически не знала мирной жизни. С 1558 года велась Ливонская война с западными соседями — Литвой, Польшей, Швецией и Ливонским орденом.

Поначалу боевые действия развивались успешно для России, однако с 1564 года началась серия поражений. Этими поражениями не могло не воспользоваться Крымское ханство, начавшее совершать грабительские набеги.

Таким образом, Московское государство оказалось в состоянии войны сразу на несколько фронтов, причем под угрозой захвата были не только Новгород и Смоленск, но даже Москва.

В 1571 году крымский хан Девлет-Гирей совершил очередной крупный грабительский набег. Русские войска были разбиты, хан дошел до Москвы и полностью сжег столицу.

Вернувшись домой с огромной добычей и десятками тысяч пленных, Девлет-Гирей на следующий год задумал новый поход, целью которого теперь уже должно было стать полное покорение Московского государства.

Однако в этот раз события развивались уже несколько иначе. Русские войска, уступавшие татарам по численности по разным оценкам в 2-4 раза, встретили вражескую армию в конце июля 1572 года в 50 километрах южнее Москвы.

Видя свое преимущество, хан, не раздумывая, бросил все свои полчища в атаку. Однако незваных гостей ждал малоприятный сюрприз: из повозок, бревен и щитов русские успели соорудить небольшую передвижную крепость, называвшуюся гуляй-город.

Татары бросились атаковать это укрепление, однако безуспешно: под градом пуль, ядер и стрел они вынуждены были каждый раз спасаться бегством.

Битва продолжалась несколько дней. Русский главнокомандующий Воротынский, видя, что татары выдыхаются, незаметно вывел часть своей армии из укреплений и ударил во вражеский тыл.

В ужасной мясорубке помимо тысяч простых воинов погибли также несколько татарских мурз, а также сын, внук и зять самого Девлет-Гирея. Много высших сановников Крымского ханства попали в плен.

Разгром врага был полный. Из 120-тысячной татарской орды, выступившей в поход, домой смогли вернуться не более 20 тысяч. Но главное, крымский хан теперь должен был окончательно отказаться от своих планов покорения Русского государства.

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