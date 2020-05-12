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Автор Александр Широкорад

Кто изобрел автомат Калашникова?

Силовые структуры

Создал ли Михаил Тимофеевич Калашников свой легендарный автомат самостоятельно, или же ему помогал в этом известный немецкий конструктор Гуго Шмайсер? У историков нет однозначного ответа на этот вопрос. Впрочем, участие или неучастие Шмайссера в доработке автомата Калашникова никоим образом не подрывает заслуги выдающегося советского конструктора.

Михаил Калашников: оружейник мира

Как ни странно, по этому вопросу десятилетия идут дискуссии в отечественных и зарубежных СМИ. Многие историки оружия и журналисты, включая наших, считают, что автомат Калашникова создан германским конструктором Гуго (Хуго) Шмайссером (1884-1953). Их оппоненты, наоборот, утверждают, что к созданию АК Гуго не причастен, а его автомат (штурмовой карабин образца 1944 года) с нашим АК-47 не имеет ничего общего, кроме внешнего сходства.

Какова же реальность? Начну с того, что в 60-70-х годах XIX века на вооружение пехоты были приняты нарезные казнозарядные винтовки. И сразу началась борьба за увеличение дальности стрельбы. В итоге к концу XIX века оружейники всех стран достигли предела -баланса между дальностью стрельбы, меткостью и весом винтовки. В России принимается на вооружение 7,62-мм винтовка образца 1896 года системы Мосина, а в Германии — 7,92-мм винтовка образца 1898 года. системы Маузера. Они могли успешно поражать колонны неприятельских войск на дальности 1 км и больше, особенно если те маршировали в "попугайских" расписных мундирах.

Но солдат умен — он переоделся в униформу под цвет местности, стал рыть окопы, прятаться за естественные препятствия, передвигаться короткими перебежками. И тут-то выяснилось, что винтовки всех стран мира обладают избыточной баллистикой, то есть у них больше чем надо заряд и патрон, и на войне эффективная дальность стрельбы в 400 м вполне достаточна.

С другой стороны в ходе Первой мировой войны в странах Западной Европы появилось новое оружие — пистолеты-пулеметы, стрелявшие пистолетными патронами. Так, германский конструктор Гуго Шмайссер создал пистолет-пулемет МР-18. В 1917 году он стал поступать в действующую армию и оказался очень эффективным в штурмовых частях. Фирма "Бергман" выпустила 35 тысяч таких автоматов.

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МР-18 так напугал Антанту, что одной из статей Версальского договора производство пистолетов-пулеметов в Германии было запрещено. Так что, пистолет-пулемет — грозное универсальное оружие пехоты? Помните советские и российские фильмы, где немцы идут во весь рост на позиции Красной армии с пистолетами-пулеметами МР-40, стреляя "от живота веером"? Увы, если бы взаправду основным оружием пехоты вермахта был пистолет-пулемет, то красноармейцы безнаказанно расстреливали бы "фрицев" на дистанции 800-200 м из винтовок Мосина образца 1891 года. Неустранимым недостатком пистолета-пулемета была малая прицельная дальность — 200 метров. Да и на 50 метров попробуйте попасть в стоящего человека из МР-40 "от живота веером"!

А можно ли было сделать автоматическую винтовку для стрельбы нормальным патроном Мосина? Ее делали во всех странах мира, в том числе и в СССР как СВТ. Увы, вес получился слишком большим, автоматика оставляла желать лучшего. Прорывом или даже революцией в стрелковом деле стало появление "промежуточного патрона" для создания принципиально нового основного стрелкового оружия пехоты. Немцы в 1943 году создали "промежуточный" патрон, укоротив гильзу патрона винтовки "Маузер" с 5,7 см до 3,3 см, а метательный заряд уменьшили с 3,05 г до 1,57 грамм.

И вот под этот "революционный" патрон Гуго Шмайссер создал в 1943  свой автомат — 7,92-мм штурмовой карабин МР-43. В том же году немцы выпустили малую серию в 10 тысяч автоматов МР-43, которые были успешно применены на Восточном фронте.

Советская разведка захватила несколько автоматов МР-43, и уже летом 1943 года проходили их испытания на Щуровском полигоне под Коломной. Весьма оперативно в СССР был создан промежуточный патрон образца 1943 года конструкции Н. М. Елизарова и Б. В. Семина (длина гильзы 3,85 см, заряд пороха — 1,4 г). Сравним его с нашим винтовочным патроном образца 1908 года — длина гильзы 5,35 см, пороховой заряд — 3,25 г.

Уже в 1944  в СССР согласно приказу ГКО началось проектирование целого ряда систем под патрон образца1943 г. Среди них стоит упомянуть внешне похожий на автомат Шмайссера автомат ТКБ-415 тульского конструктора Булкина и несколько других. В 1945 году попал в войска и немного успел повоевать автоматический карабин конструкции Симонова, тоже созданный под новый патрон.

А теперь прервемся и вновь перенесемся в Германию. Слегка модернизированный вариант автомата Шмайссера МР-44 в декабре 1944  пошел в массовое производство. В угоду Гитлеру его назвали 7,92 mm StG.44 (штурмовой карабин  1944).

В мае 1945  в город Зуль, где находился завод "Хонель", принадлежавший братьям Шмайссерам, вступили американские войска. Янки подробно допрашивают Гуго, но отказываются от его услуг. Дело в том, что американские оружейники тогда были одержимы идеей создания автомата под мощный винтовочный патрон и не нуждались в таком сильном конструкторе, как Шмайссер.

В июне 1945  состоялся "размен". Советские войска ушли из Западного Берлина, а американцы — из Тюрингии. В начале июля в город Зуль входят части Красной армии. Гуго — член нацистской партии, но к Гитлеру он относился довольно прохладно. Братья Шмайссеры вполне могли уехать с американцами, но предпочли дождаться русских.

Почти сразу Гуго поступает работать в советскую "шарашку" на бывшем предприятии "Густлов Верке". Дело в том, что летом 1945  в Германии заработали многие десятки "шараг", где трудились германские инженеры и ученые. Там они создавали новейшие артсистемы, управляемые ракеты всех классов, донные мины, самонаводящиеся торпеды, подводные лодки, корабли на воздушных крыльях и т. д.

Можно ли утверждать, что "бериевские палачи" силой загнали за колючую проволоку в "шарашки" десятки тысяч немецких инженеров и ученых? Увы, они все добровольно шли работать в "шарашки" на территории Восточной зоны оккупации. В Германии не было власти, зато был страшный голод. Русские хорошо платили. Тот же Гуго получал 150 марок в месяц. А главное, немцы знали, что их Гитлер покорил всю Европу, а русские накостыляли Гитлеру. Кому теперь надо служить?

В начале октября 1946  стрелковую "шарашку" с "Густлов Верке" всего за один день эвакуируют в СССР. То же самое произошло и с остальными "шарашками" в Восточной зоне. Тут уже никто не спрашивал у немцев — бери семью, довольно приличный багаж и через несколько часов — в Союз.

Некоторые наши историки поносят Сталина за депортацию германских ученых. Да, Сталин виноват. Он поддался на шантаж США и приказал вывезти все германские НИИ из нашей зоны оккупации. Мало того, на Балтике было затоплено свыше 40 германских подводных лодок XXI серии, с которыми не могла бороться противолодочная оборона союзников. На лодках уже развивались бело-голубые флаги, а наши экипажи осваивали их.

И вот по всему Союзу вырос архипелаг германских НИИ. От санатория "Синоп" в Сухуми, где работали немецкие ядерщики, до Меньшиковского дворца в Ораниенбауме, где создавались "умные" мины и торпеды. Германские специалисты в Ораниенбауме получали в месяц 5-8 тысяч рублей, а директор "шарашки" — 3 тысячи рублей. Правда, главный инженер Кокряков выбил себе персональный оклад — аж 3300 рублей!

Немцы пунктуально выполняли требования "режима секретности", но в выражениях не стеснялись. Советский инженер похвалился, что у нас нет безработицы. Доктор фон Левис отпарировал: "Пока вы много делаете это (он пнул ногой лежащую на козлах торпеду), у вас, конечно, безработицы не будет".

Точно такая же "шарашка" была создана в городе Ижевске на оружейном заводе. Туда и привезли Гуго Шмайссера и два десятка немцев. В Ижевске германская "шарашка" работала 6 лет. В 1952 году Гуго отправили в ГДР под надзор Штази, предварительно взяв грозную подписку "о неразглашении". Посему когда у Гуго немцы спрашивали, что ты делал в СССР, он грустно улыбался: "Давал русским некоторые советы".

И вот сейчас ряд наших историков утверждают, что Гуго и его коллеги 6 лет били баклуши в Ижевске. Работать не хотели, проявили полную некомпетентность и безграмотность. И куда смотрели наши "органы", позволяя немцам жить в элитном доме в центре города, где ранее обитала партноменклатура, и получать столь огромные оклады?

Правда, в ряде статей СМИ появились утверждения, что первый образец автомата Калашникова, созданный им в Коврове, существенно отличался как от МП-44, так и от серийного АК-47. Хотя влияние Шмайссера чувствовалось и в первом образце.

В ходе конкурсных испытаний 1947-1948 годов первые образцы автомата Калашникова уступали опытным образцам других советских конструкторов. Но после переезда в Ижевск Калашников представил сильно измененный вариант автомата, который был позже принят на вооружение.

Участвовал ли Гуго в доработке автомата Калишникова? Окончательный вердикт выносить рано, поскольку документы по созданию автоматов с "промежуточным" патроном рассекречены лишь выборочно. Кто и как выбирал, что рассекретить, а что нет — нетрудно догадаться.

Тут я приведу тактико-технические характеристики автомата Шмайссера и серийного автомата Калашникова

ТТХ

MP-43

АК-47

Калибр

7,92 мм

7,62 мм

Длина оружия

94 см

87 см

Длина ствола

42 см

41,4 см

Вес с полным магазином и ремнем

4,62 кг

4,8 кг

Емкость магазина

30 патронов

30 патронов

Начальная скорость пули

685 м/с

715 м/с

Прицельная дальность

800 м

800 м

Темп стрельбы

500 выстр./мин

600 выстр./мин

 

Оба автомата стали принципиально новым видом оружия. Они вытеснили винтовки из пехотных подразделений, а пистолеты-пулеметы остались в своей нише — спецназ, артиллерийские части (на самооборону), полиция и т. п.

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Участие или неучастие Шмайссера в доработке автомата Калашникова никоим образом не подрывает заслуги выдающегося советского конструктора. Как сказал Наполеон: "Выиграл сражение не тот, кто предложил идею, а тот, кто взялся ее выполнять и довел битву до победы". А таким, несомненно, был Михаил Калашников. Его автомат будет еще долгие годы оставаться на вооружении Российской и десятков других армий мира.

В последствии на это оружие будут навешивать лазерные прицелы, баллистические вычислители и другие "умные игрушки", но устройство самого автомата будет оставаться без изменений. Разумеется, до новой революции в стрелковом оружии, то есть пока кто-нибудь не создаст реально действующий автомат со сгорающей гильзой, с жидким метательным зарядом и другими техническими "ноу-хау", которые пока что можно увидеть лишь в научно-фантастических фильмах…

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