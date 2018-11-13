Тропа Хо Ши Мина спасла Вьетнам от США

Тропа Хо Ши Мина — совокупность транспортных сетей, как наземных, так и водных, проходящих по территории Вьетнама, Камбоджи и Лаоса. Суммарная протяженность тропы — более двадцати тысяч километров.

С помощью этой транспортной сети Хо Ши Мин и его сторонники перебрасывали живую силу и военную технику на территорию Южного Вьетнама. Остроумные американцы, недолго думая, дали этой тропе имя лидера и идеолога вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина.

С 1957 года в Южном Вьетнаме шла партизанская война между Национальным фронтом освобождения Южного Вьетнама (НФОЮВ) и режимом Нго Динь Зьема.

Наблюдая за развитием ситуации, коммунисты Северного Вьетнама в 1959 году решаются оказать военную помощь Национальному фронту. Сперва северяне пытались организовать поставки прямо через демилитаризованную зону между странами, однако этот вариант был быстро раскрыт и дискредитирован.

Так появилась идея создания маршрута через Лаос, который развивался и расширялся как до Вьетнамской войны, так и непосредственно по ходу.

Тропа Хо Ши Мина превратилась в разветвленную сеть дорог, со своей инфраструктурой, системой координат и огромным количеством маленьких тропинок и лазеек.

Пролегали они, конечно, посреди непроходимых вьетнамских джунглей, и заметить транспортную сеть с воздуха было невозможно.

Однако можно выделить два основных маршрута: от реки Ка до перевала Хай Ван неподалеку от города Дананг и от перевала Хай Ван до дельты Меконга.

Центральным отрезком был кусок от Ханоя до Лаоса и Камбоджи: он выходил на территорию Южного Вьетнама, где шли боевые действия.

По ходу военного конфликта между вьетнамцами и американцами тропа "прокачивалась" и выходила на все новые уровни.

Так, часть инфраструктуры тропы была защищена системой ПВО. Изначально по тропе ходили слоны, перенося на себе различные грузы, затем животные были заменены на грузовики.

Работоспособность Тропы Хо Ши Мина поддерживали около трехсот тысяч крестьян и рабочих, которые параллельно вносили посильный вклад в боевые действия, которые в итоге вылились в поражение США.

Для поставок вооружения тропа использовалась с 1959 года. На тот момент, чтобы полностью осилить маршрут, требовалось более месяца. А к окончанию боевых действий тропа была частично асфальтирована и замощена.

Во время Вьетнамской войны в районе этого маршрута происходили ожесточенные боевые действия: армия США проводила здесь крупные операции и сражения. Но дело в том, что Лаос и Камбоджа формально соблюдали нейтралитет, и поэтому у американцев на их территории были связаны руки.

Высшее командование Штатов понимало, что нужно разрушить тропу Хо Ши Мина, но ничего не могло с ней поделать. Все, что оставалось делать, — нещадно бомбить приграничные территории.

Современная историография считает, что тропа Хо Ши Мина — залог победы Северного Вьетнама в этом затянувшемся конфликте: НФОЮВ поддерживался прямиком из Ханоя, а в боях с вооруженными силами США участвовали военные подразделения Северного Вьетнама.

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