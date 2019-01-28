Три самурайских меча: четки, демоны и злые силы

Япония известна своим древним искусством изготовления самурайских мечей. Самые древние японские мечи совсем не походили на прославленные катаны и были прямыми двусторонними клинками, за основу которых были взяты китайские мечи. Японские воины и мастера не считали, что такой тип меча идеально подходит для сражения, и постепенно дорабатывали его.

Первый самурайский меч, тати, были создан мастером по имени Амакуни. Тати выглядел уже похожим на катану, но не был таким изогнутым.

С тех пор изготовление самурайских мечей совершенствовалось, превращаясь в истинное искусство, передаваясь из поколения в поколение. Многие из ранних самурайских мечей дошли до наших времен.

Меч Онимару-Куницуна

Создан: в XIII веке.

Этот клинок, также известный как "демонический меч", является одним из тенка-гокен, легендарных японских "пяти небесных мечей". Свое имя он получил по той причине, что, согласно легенде, был использован для того, чтобы убить демона.

Ходжо Токивори, регент Камакуры, был одержим демоном. Токивори приснился старик, который рассказал ему о том, что он — это меч регента, сделанный Куницуной, и что избавиться от демона возможно, очистив меч. После того как Токивори очистил меч, тот волшебным образом выпал из его поклажи и срезал ножку ближайшей жаровни. Та имела форму демона. Токивори никогда больше не страдал от демонического вмешательства.

Онимару-Куницуна стал сокровищем семьи Ходжо. Позднее он перешел к семье Ашикага, которая чтила меч и его историю.

Меч Джузумару-Цунэцугу

Создан: в начале XIII века.

Этот меч известен как меч-четки из-за его связи с буддистским реформатором Нихиреном. Меч был передан ему одним из его покровителей, Нанбу Саненагой, который хотел, чтобы Нихирен использовал его для защиты. Но Нихирен видел меч скорее как символ уничтожения скверны и установления справедливости и поместил на него буддистские четки, чем и подарил мечу то имя, с которым он остался в истории.

Ао Цунэцугу, живший в начале XIII века кузнец, чаще всего считается изготовителем этого меча. Но меч Джузумару имеет некоторые отличия от других мечей, сделанных этим мастером. И подпись на клинке сделана на стороне, отличной от той, на которой обычно оставлял свою подпись кузнец.

Считается, что меч был сделан мастером в кузне Ко-Бизен и относится скорее к концу XII века.

Меч Отента-Мицуо

Создан: в XI веке.

Этот меч часто связывают с семьей Маэда, несмотря на то что у меча было несколько других владельцев. Маэда дали мечу имя в честь Миике Мицуо, или "Великого Тента", который считается создавшим меч кузнецом.

Изначально меч принадлежал семье Ашикага и переходил от сегуна к сегуну. Отента-Мицуо, другой из мечей тенка-гокен, Онимару Куницуна и не дошедший до наших дней Футацуми-Норимуне были тремя сокровищами семьи Ашикага. В конце концов все три меча перешли к Хидеёши.

Согласно легенде, Отента-Мицуо перешел к семье Маэда, когда Хидеёши предложил его Маэде для битвы со злыми силами, похитившими его дочь Гё. С тех пор меч принадлежал семье Маэда.

Источник фото: aminoapps.com

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