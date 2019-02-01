Топ-4 старинных огнестрелов

Первое огнестрельное оружие было создано в Китае после того, как китайцы изобрели черный порох в IX веке. Самое раннее описание огнестрельного оружия относится к XII веку, а самое старое сохранившееся ружье датируется 1288 годом.

До того как был изобретен поджигающий механизм, раннее огнестрельное оружие нужно было поджигать вручную. Для этого нужно было поднести горящий фитиль к специальному отверстию.

Как только появились первые образцы огнестрельного оружия, его прогресс пошел невероятными темпами. Поскольку производилось оружие в больших количествах, его история и образцы хорошо задокументированы.

Пулемет Гатлинга

Год создания: 1862

Это оружие считается одним из лучших примеров раннего скорострельного огнестрельного оружия и предком современных пулеметов.

Пулемет был создан Ричардом Гатлингом в 1861 году, а через год на него был получен патент.

Впервые оружие было использовано во время Гражданской войны в США. Двенадцать пулеметов были куплены северянами и использовались во время осады города Питерсберг в Виргинии.

После Гражданской войны пулемет использовался в различных конфликтах по всему миру. В наши дни несколько моделей пулеметов используют принцип вращающегося барабана стволов, предложенный Гатлингом.

Кольт

Год создания: 1836

Несмотря на то, что неавтоматические револьверы существовали уже долгое время, именно револьвер Кольта сделал этот тип оружия популярным. Он стал одним из первых по-настоящему удачных револьверов.

Кольт получил патент США на свой револьвер в 1836 году, после чего организовал компанию по производству оружия в Патерсоне, штат Нью-Джерси.

Поначалу Кольт не смог получить контракт на поставку оружия правительственным войскам. Но в 1846 году началась война между США и Мексикой. Кольт работал вместе с капитаном Сэмюэлем Уокером над улучшением револьвера, и это привело к тому, что генерал Закари Тейлор заказал тысячу стволов.

Популярность револьвера Кольта все возрастала, и в наши дни это одна из самых известных марок производителей оружия.

Мушкет

Год создания: 1777

Мушкет этой модели был одним из самых распространенных в свое время в Европе. Изначально он был создан в 1777 году для французской армии. Тренированный французский пехотинец мог сделать три выстрела в минуту из этого мушкета.

Между 1777-м и 1826-м годами было произведено примерно семь миллионов таких мушкетов. Вплоть до Второй мировой войны это было самое массовое огнестрельное оружие, когда-либо произведенное человеком.

В начале XIX века Наполеон Бонапарт потребовал доработки мушкета, и тогда он получил новые ложу, штык и замок. Другие незначительные изменения были произведены в мушкете в 1816-м и 1822-м годах.

Револьвер Рейнвейна

Год создания: 1597

Это оружие принадлежало германскому офицеру Георгу фон Рейнвейну и считается одним из самых старых револьверов в мире. Метки на револьвере являются доказательством того, что револьвер был создан Гансом Стоплером, германским оружейником, в 1597 году.

Оружие было сделано для высокопоставленной персоны и украшено латунью, костью и перламутром. Барабан оружия требовалось вращать вручную. Георг фон Рейнвейн был последним владельцем оружия и купил его, когда был произведен в майоры.

На фото: старинный Кольт. Источник: disgustingmen.com

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