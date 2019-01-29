Интересные факты об оружии и вооружении

В середине XX века Северным Йеменом правил король Ахмед ибн Яхъя. Он всегда имел под рукой несколько стартовых пистолетов. Время от времени он собирал свою охрану и стрелял в себя. Этим он пытался показать, что пули ему не страшны.

Мы привыкли к тому, что с самолетов стреляют, бросают бомбы и запускают ракеты. Но во время Первой мировой с самолетов сбрасывали острые металлические дротики величиной с карандаш. Это позволяло эффективно уничтожать скопления живой силы противника.

В 30-х годах прошлого столетия японцы серьезно рассматривали перспективу оккупации Сибири. Для этих целей они создали танк 2595 "Со-Ки". Этот танк мог быстро сменить гусеницы на железнодорожные колеса. Причем смена занимала не более трех минут.

В японском языке и существует понятие "цудзигири". Оно означает ситуацию, когда самурай получает новое боевое умение, которое он может попробовать на первом встречном человеке. Как правило, самурай отрабатывал новый удар меча на припозднившемся несчастном крестьянине или женщине.

Выражение "гол как сокол" произносят так, чтобы ударение в слове "сокол" падало на второй слог. Это не птица, а стенобитное орудие, которое было круглым и гладким. Как правило, это был большой камень или чушка, выплавленная из чугуна.

Под ядерным оружием сегодня подразумевают бомбы и ракеты. Но еще 30 лет назад существовали ядерные артиллерийские снаряды и даже пушки для стрельбы такими снарядами. Но с концом холодной войны эти вооружения были уничтожены.

"Si vis pacem, para bellum", — эта знаменитая фраза в переводе с латинского означает: "Хочешь мира — готовься к войне". Известный немецкий оружейник Георг Люгер использовал два последних слова этой фразы для названия своего легендарного пистолета парабеллум.

Во время атак Британских островов немецкими крылатыми ракетами "Фау-1" английские летчики самоотверженно старались сбивать эти ракеты из своих пулеметов. Но потом они придумали другой удивительный способ. Английский самолет подлетал под летящую ракету и подбивал ее стабилизатор собственным крылом. Тем самым удавалось свалить ракету в штопор над безлюдной территорией.

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