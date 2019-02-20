За 3,5 тысячи лет на Земле не воевали только 230

Война — это страшно, но человечество пока не в состоянии решать вопросы цивилизованно. А значит, пока на земле идут войны, будут постоянно появляться различные грустные, но интересные факты.

Франция сегодня уже не та! А вот во время Первой мировой войны за гомосексуализм казнили. Но если на этом деле попадался офицер, ему давалась возможность благородно погибнуть в бою.

В самом начале Первой мировой войны в американских военно-воздушных силах насчитывалось только 50 человек.

Думаете генералом стать трудно? Джордж Кастер — легендарная личность. Генеральское звание он получил в 23 года.

За период в 3500 лет на земле не было войн всего в течение 230 лет.

Часто историки осуждают правительство СССР за введение продуктовых карточек. Но мало кто сегодня помнит, что Британия отменила свои продуктовые карточки только в 1954 году.

Во всем мире и во все времена в армиях мира честь отдается только правой рукой.

Во время Второй мировой японские офицеры, павшие на поле битвы, по умолчанию повышались в звании.

Трудно представить, но ядерные державы потеряли 92 ядерных боезаряда. Они покоятся на дне океанов.

Во время Второй мировой войны США не стали объявлять войну двум странам, которые были союзниками гитлеровской Германии. Это были Финляндия и Таиланд.

Военно-воздушные силы США потребляют больше половины всего топлива, закупаемого армией.

Какое-то время в период холодной войны секретным кодом доступа к активации ядерного оружия в США было восемь нулей.

Единственный случай, когда военный не обязан отдавать честь, это если он находится под арестом или в заключении.

Чернокожие не могли служить в ВВС США вплоть до Второй мировой войны.

Александр Македонский отдал приказ своей армии сбрить волосы на голове и бороды. По его мнению, длинные волосы позволяли противнику хватать за них и рубить голову.

Во время Первой мировой войны был убит каждый третий мужчина от 17 до 35 лет в Британии.

Во время войны в 1812 году армия США сожгла дотла Торонто, в свою очередь британцы ответили сожжением Вашингтона.

Во всех пайках военнослужащих США обязательно присутствует острый соус.

Во время существования Варшавского договора был только один случай, когда один член договора напал на другого. Это был СССР, напавший на Чехословакию в 1968 году.

Интересно, но почти на протяжении пяти лет армия США не желала признавать изобретение самолета братьями Райт.

Двери в пусковых шахтах с ядерными ракетами весят больше 500 тонн.

На протяжении нескольких десятков лет в комплект американского пехотинца входил презерватив. Он нужен был для того, чтобы одевать его на ствол винтовки во время дождя.

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