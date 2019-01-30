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Автор Редакция military.pravda.ru

Выход США из ДРСМД - им же во вред

Силовые структуры » Министерство обороны

США уведомили Россию, что односторонне вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), сообщили на совместном брифинге Министерства обороны и Министерства иностранных дел РФ.

Выход США из ДРСМД - им же во вред. 398068.jpeg

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал в видеостудии "Правды.Ру", почему Вашингтон решился на выход из ДРСМД, какие преимущества он получает и есть ли у Москвы ответ на угрозу уменьшения подлетного времени ракеты с ядерной боеголовкой к Москве до трех минут.

— Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал, что реальной причиной выхода США из договора является желание Вашингтона освободить себе руки для противодействия геополитическим противникам. Как вы считаете, почему американцы пошли на этот шаг?

— Когда любые договоры и соглашения перестают быть выгодными Соединенным Штатам Америки, они прекращают их действие под различными предлогами. Когда им удается получить доказательства каких-то нарушений, они этим пользуются. Когда их нет, такие предлоги просто придумываются. В данном случае по Договору о ракетах малой и средней дальности нужно понять, почему он возник, что тогда США получили и что они теперь получают, выходя из него.

В 87-м году это действительно была победа со стороны Соединенных Штатов Америки. Они получили не только военно-техническое преимущество, лишив Советский Союз целого вида вооружений — ракет малой и средней дальности, но еще и имидж европейского миротворца. Это была безусловная с их стороны идеологическая, военно-техническая и политическая победа, которую они закрепили бессрочным договором по ракетам малой и средней дальности.

Но, как известно, ничего вечного не бывает под Луной, мир меняется, государства меняются. И в определенный момент американцы поняли, что этот договор, который им принес столько дивидендов, перестает работать на их пользу. Поэтому они начали отходить от его условий, нарушать их.

Первые такие события стали известны нам в 2004 году — через два года после того, как американцы вышли из Договора по ПРО. Нам стало известно, что США работают над ракетами, которые можно отнести как раз под действие этого договора. Об этом было заявлено через согласительную комиссию, предусмотренную договором.

Но американцы отказались обсуждать этот договор и вообще прекратили работать в составе этой комиссии. Только единственный раз удалось возобновить ее работу по настоянию Москвы. Несмотря на все аргументы, которые предъявила российская сторона, американцы полностью их проигнорировали и настаивали, что договор нарушила Россия, поэтому они будут выходить из него.

Давайте просмотрим аргументы, которые предоставлялись США о ракете 9М729. Впервые, где-то полтора года назад, американцы заговорили, что Россия разрабатывает такой комплекс вооружений, а он явно нарушает требования ДРСМД. Российская сторона ответила, что это не соответствует действительности, и готова была предоставить все данные по этой ракете. Но американцы всячески игнорировали все эти данные.

На брифинге фактически были обнародованы те данные, которые тогда предлагали предоставить американцам. 9М729 — модернизация известной ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Это крылатая ракета, 728-я летит на дальность 490 километров, а 729-я — чуть меньше, потому что у нее увеличена масса боевой части.

— Для чего нужна ракета, которая летит на меньшее расстояние?

— Она летит не на существенно меньшее расстояние — дальность ее действия свыше 400 километров. Это на всю оперативную глубину действия армейского корпуса, то есть по передовым частям, по частям базирования и даже по тем резервам, которые находятся на дальности свыше 400 километров.

Данная ракета летит немножко по другой траектории, выполняет полет по определенной программе, алгоритму, для того, чтобы избежать уничтожения с помощью средств противовоздушной обороны. Она предназначена прежде всего для поражения важных оперативно-тактических и стратегических объектов, которые она за счет своей повышенной по боевой мощи боевой части уничтожит с большей вероятностью.

— Американцы настаивают, что ее дальность — больше 500 километров, то есть она входит в рамки этого договора. Поразительный аргумент, что по размерам она больше. Разве от размеров зависит дальность полета?

— Размеры отличаются всего на 50 сантиметров. Для ракет повышенной дальности размеры должны бы быть гораздо больше, а главное — конструктивно они должны быть другими. Например, должен стоять другой двигатель с экономичным расходованием топлива, для того чтобы обеспечить максимальную дальность полета.

Но здесь штатный двигатель, штатная топливная система. А за счет того, что боевая часть увеличилась в объеме и весовых параметрах, понятно, что дальность полета уменьшилась. Но на ней стоит новая прицельно-навигационная система, которая позволяет с высокой точностью поражать объекты. Это высокоточное оружие на дальность до 480 километров. Чисто технически она не может лететь на большую дальность, потому что все-таки параметры топливной системы и двигателя ограничены.

Американцы выдвигали еще такое, мягко говоря, странное предположение, что мы с завода выпускаем ее с одними техническими параметрами, а когда она придет в воинскую часть, то ее там дозаправляют, поэтому она полетит дальше.

Но Россия представила все данные. Американцы, которые обвиняют Россию, не предоставили ни одного аргумента, никаких данных. То есть у них все в стиле "хайли лайкли". "Мы считаем, что вы виновны". — "А где доказательства?" — "А зачем доказательства, если мы и так уверены?" Вот так.

Но на самом деле этим ходом американцы оказывают себе медвежью услугу. Они теряют имидж миротворца, поскольку ничем не аргументируют свой выход из договора по ракетам малой и средней дальности. Россия, наоборот, хочет сохранить этот договор, чтобы европейская безопасность оставалась в приоритете. Американцы не приводят никаких данных, которые их разведка якобы обнаружила. Эти слова не подкрепляются никакими фактами. Недоказанная аргументация наносит им репутационный ущерб.

На фото: "Искандер-М". Источник: Mil.ru

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы США ДРСМД Точка зрения Алексей Леонков выход США из ДРСМД международные договоры
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