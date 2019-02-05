Экзоскелет для армии России: "дуракоустойчив" и надежен

Первый отечественный серийный экзоскелет ЭО-01.02, который в текущем году будет направлен для снаряжения инженерных войск, является "дуракоустойчивым", так его назвал генеральный директор компании — производителя аппарата Сергей Смаглюк.

ЭО-01.02 — рычажно-шарнирный механизированный аппарат, который обладает способностью повторять форму спинных, ножных и тазовых суставов человека. Кроме того, он может оказать защитное действие для других костей и позвонка, а также уменьшить усталость и убрать нагрузку с опорно-двигательного аппарата при транспортировке крупных грузов.

По словам Сергея Смаглюка, новое изделие, созданное для операторов роботизированной техники и для военных штурмовых инженерно-саперных подразделений, было протестировано в войсках, а также применялось в боевых действиях, происходящих в Сирии.

Для наглядности Сергей Смаглюк описал случай, как один из военнослужащих в новом обмундировании на протяжении девяти часов носил на себе пульт управления роботизированной техники разминирования "Уран-6", вес которого достигает 35 килограммов. Боец совсем не почувствовал усталости.

Разработчик экзоскелета заявляет, что он дает возможность свободного движения: можно осуществлять наклоны, быстро ходить, смотреть по сторонам и даже бегать. Изделие вполне нормально надевается как на классическое обмундирование, так и на бронежилет с разгрузкой. Кроме того, его можно подогнать под рост, что является единственным необходимым действием во время эксплуатации. Далее, экзоскелет не нуждается в сервисном уходе и дополнительной настройке. Также роботизированной технике не страшны засоры и жидкость, так как она влагоустойчивая.

Исходя из условий государственной программы вооружений, до 2027 года все военнослужащие армии нашей страны будут снабжены комплектом ЭО-01.02. Вес костюма вполне приемлемый — семь килограммов. Для его изготовления использовались только легкие металлы и карбон. Ввиду чего экзоскелет обладает возможностью на особой платформе, располагающейся за плечами, транспортировать до 70 килограммов груза. Например, рейдовый ранец, автоматизированный станковый гранатомет, солдат с боевым ранением или 82-миллиметровый миномет с плитой-упором и 12 выстрелами в арсенале.

Стоит добавить, что данное изобретение не имеет ничего общего с изделиями из фантастических фильмов. Оно не может придать дополнительную силу военному, как и не убережет от пуль. Сергей Смаглюк отмечает, что на сегодняшний день нигде на планете так и не решили проблему источника питания для данного рода техники.

Источник фото: УПСИ МО РФ

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