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Автор Евгений Стриж

Легендарный подвиг "Меркурия"

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В 1820 году с верфей Севастополя был спущен на воду бриг «Меркурий», задачей которого была в основном охрана побережья, да иногда - разведка. Однако история распорядилась так, что этот 20-пушечный (то есть весьма скромно вооруженный) корабль стал грозой турецкого флота. Как корабль, оказавшийся один на один против целой эскадры, сумел переломить ход истории?

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Босфорская гонка: эскадра против трех кораблей

В 1829 году Русско-турецкая война уже близилась к своему завершению что на суше, что на море. После печальных для турецкого флота итогов Навариского сражения командующие турецкими соединениями предпочитали держать их у берега, под прикрытием батарей. Так что выход в дозор трех русских кораблей - «Штандарта», «Орфея» и «Меркурия» существенных проблем не сулил. Однако в 13 милях от Босфора наши моряки обнаружили большое турецкое соединение, о котором нужно было срочно доложить в штаб. Поскольку «Штандарт» и «Орфей» были существенно быстрее «Меркурия», вскоре капитаны вынуждены были дать друг другу сигнал «каждый уходит самостоятельно». Команда «Меркурия» решила выйти на выгодный курс и принять бой, а два других корабля поспешили за подкреплением.

184 на 20: пушки не выигрывают битв

По огневой мощи турецкие «Селимие» и корабль поддержки превосходили «Меркурий» невероятно: 184 орудия против 20. «Селимие» являлся флагманом турок и нес 110 орудий, расположенных на 3 палубах, то есть мог дать залп примерно в 50 ядер одним только бортом. Положение было тяжелым, но русские моряки приняли решение сражаться, а если враг возьмет верх - подойти как можно ближе и взорвать боезапас.

Искусно маневрируя, «Меркурий» какое-то время удерживал противника от захода борт в борт, вынуждая стрелять только носовыми орудиями. Но даже когда «Селимие» сумел выйти на бортовой залп, русский корабль не сдался, огрызаясь не только пушечным, но и винтовочным огнем. Удачное попадание «Меркурия» повредило мачты «Селимие», и он потерял ход, из-за чего капитан корабля принял решение выйти из боя. Второй корабль турок продержался не дольше - удачное попадание по снастям остановило и его. А поврежденный «Меркурий», потери которого составили всего 4 человека, сумел своим ходом доплыть до базы.

Награды для героев

Конечно же, такой подвиг не остался без внимания: экипаж «Меркурия» получил известность и множество наград. Офицерам выдали ордена, младшему составу - денежное довольствие, а всем служащим вместе - пожизненную пенсию. Также Николай I издал специальный указ, согласно которому в составе флота всегда должен быть корабль с названием «Меркурий». А героический корабль прослужил еще много лет: лишь в 1857 году его разобрали из-за износа.

Фото: Морская коллегия при правительстве РФ

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Темы флот Меркурий Николай 1 русский флот Русско-Турецкая война
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