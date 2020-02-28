Набег викингов на Севилью

Всем известно, что викинги совершали набеги на многие страны, добирались до Византии и до других европейских держав, однако менее известным является тот факт, что скандинавы несколько раз оказывались на Пиринейском полуострове.

К сожалению, историческая наука хранит мало фактов об их пребывании там. И в первую очередь потому, что там отсутствуют какие-либо памятники археологии.

Но факт пребывания там северян не ставится под сомнение.

Обычно набеги викингов делятся на четыре этапа в хронологическом порядке.

Первый этап начинается в 844 году, когда северные воины причалили на севере Пиренейского полуострова по причине плохой погоды. Согласно источникам, там они совершили несколько жестоких набегов и ограблений.

Добравшись до Галисии, они встретили отпор и вынуждены были отступить.

Драккары двинулись по берегу Лузитании некоторое время, после чего начали подниматься по реке, двигаясь вглубь Аль-Андалуса.

Примерно таким путем викинги вышли к Севилье, где осенью 844 года уничтожили мечеть, убили много народу, но еще больше угнали в рабство.

Это было первое вторжение северян на Пиренеи, после чего представители династии Омейадов отправили представителей в далекие земли.

Скандинависты убеждены, что викинги оказались в этих местах вовсе не случайно.

Дело в том, что до них дошли слухи о том, как прекрасен и богат Аль-Андалус. Услышали они об этом, разумеется, во время набегов на другие европейские государства.

Впрочем, северяне вскоре получили достойный ответ - воины халифата оттеснили неприятеля.

Спустя месяц после грабежа города, скандинавы были разгромлены на том месте, где сейчас стоит аэропорт Севильи.

Захватчики потерпели крупное поражение - большинство из них погибло, а остальные долгое время метались по территории современного Марокко, а затем попали в Аквитанию.

Интересную информацию предоставляет один из чиновников Омейадского халифата.

Часть викингов сдалась эмиру Кордовы, к которому в гости вскоре пожаловал некий вождь с севера, прибывший, скорее всего, из Ирландии. Эмир отправил своих дипломатов в ответную миссию, дабы договориться о мире с северными народами.

По сей день неизвестно, куда же отправилось то посольство. Часть историков утверждает, что в Ирландию, так как согласно документам делегация прибыла на остров. Другие полагают, что эмиссары попали в Данию.

Так или иначе, представители мусульман и северяне нашли общий язык: сперва было зачитано послание эмира Кордовы, а затем произошел обмен подарками. Послы не спешили возвращаться домой, и еще некоторое время находились в гостях у викингов.

Спустя два месяца дипломатическая миссия с Пиренейского полуострова двинулась обратно домой.