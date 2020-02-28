Разрушители железных дорог во время ВОВ.

Во время Первой Мировой войны армии впервые столкнулись с таким понятием, как позиционная война.
Это когда на очень длинной линии фронта армии застревают на длительный срок, и сама линия фронта продолжительное время практически не меняется.
В таких условиях остро встал вопрос о снабжении войск боеприпасами и провиантом. Решением стал железнодорожный транспорт. Только ему под силу было обеспечить миллионные армии на широком фронте.
По этой причине отступающим войскам требовалось в короткий срок уничтожить железнодорожное полотно, чтобы враг не мог воспользоваться им и тем самым быстро пополнять запасы наступающих передовых частей.
Если фронтовая обстановка была напряженной и требовалось срочное уничтожение путей, то использовали машинную или конную тягу.
Проще говоря к концу открепленного рельса привязывался крепкий трос и с помощью автомобиля или запряженных лошадей, его тянули так, чтобы он изогнулся. Такую процедуру проделывали на нескольких участках и восстановить такие пути в боевой обстановке было очень сложно.
Но самым эффективным способом уничтожения путей, были специальные механические устройства. Если противостояние на западном фронте было довольно стабильное, то линия восточного фронта постоянно и очень часто менялась.
В течении нескольких дней на восточном фронте могли проводится крупные наступления и не менее крупные отступления.
Она вынуждена была отступать из Галиции, а немецкая армия стремительно наступала. Естественно перед русскими встал вопрос об уничтожении железнодорожных путей.
Плохое снабжение боеприпасами не позволяло взрывать рельсы.
Он предложил интересный и эффективный способ уничтожения полотна.
И только Вторая Мировая заставила достать их и произвести новые. Отступление Красной армии требовало уничтожения сотен километров железной дороги. Во время отступления, Красная армия нещадно крушила железные дороги червяками, которых достали из самых глухих уголков армейских складов.
До этого немецкое командование заботило восстановление разрушенных железных дорог, но теперь им самим приходилось пользоваться червяком, отступая под натиском Красной армии.
Несколько "червяков" немцы получили в виде трофеев от Красной армии, но остальные им приходилось изготавливать самостоятельно.
Это было очень эффективно, таким образом можно было в короткий срок полностью уничтожить десятки километров полотна.
Изучая старые фотографии, где изображены немецкие разрушители путей, можно смело сказать, что они модифицировались постоянно. Каждая новая модель конструктивно отличалась от прежней.
Это говорит о том, что изменения вносились сразу после исследования результатов работы предыдущей. Складывалось впечатление, что нет двух одинаковых разрушителей. Единственной общей тенденцией, был вес самого крюка. Он всегда был огромен. Именно этот показатель и давал такой мощный разрушительный эффект. В среднем сама конструкция немецкого крюка весила около тридцати тонн и обслуживалась экипажем из десяти человек. Подготовка и приведение устройства в рабочее состояние занимало не более десяти минут. Это делало это устройство очень мобильным и быстрым.
После победы над Германией, использование всех модификаций разрушителей путей полностью прекратились. А те что остались не стали отправлять на хранение, а решили переплавить так как после войны ощущалась нехватка металла. Сегодня в армиях мира нет таких устройств. Но в случае конфликта, подобные устройства можно будет легко произвести, так как их конструкция очень проста.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».