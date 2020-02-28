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Автор Сергей Бухранский

Разрушители железных дорог во время ВОВ.

Силовые структуры

Во время Первой Мировой войны армии впервые столкнулись с таким понятием, как позиционная война.

Это когда на очень длинной линии фронта армии застревают на длительный срок, и сама линия фронта продолжительное время практически не меняется.

В таких условиях остро встал вопрос о снабжении войск боеприпасами и провиантом. Решением стал железнодорожный транспорт. Только ему под силу было обеспечить миллионные армии на широком фронте.

По этой причине отступающим войскам требовалось в короткий срок уничтожить железнодорожное полотно, чтобы враг не мог воспользоваться им и тем самым быстро пополнять запасы наступающих передовых частей.

Конечно все подумают о взрыве, но по факту такой способ совершенно не эффективен.

  • Во-первых, взрыв даже очень мощный, уничтожал небольшой отрезок железнодорожного полотна, а это позволяло наступающей армии очень быстро его восстанавливать.
  • Во-вторых, взрыв требовал большого количества взрывчатых веществ, а именно их в отступающей армии как правило не хватало. Для этих целей использовались специальные технические устройства. Их очень активно применяли все армии в Первой и Второй мировой войне.

Если фронтовая обстановка была напряженной и требовалось срочное уничтожение путей, то использовали машинную или конную тягу.

Проще говоря к концу открепленного рельса привязывался крепкий трос и с помощью автомобиля или запряженных лошадей, его тянули так, чтобы он изогнулся. Такую процедуру проделывали на нескольких участках и восстановить такие пути в боевой обстановке было очень сложно.

Лучше всего себя зарекомендовала механика

Но самым эффективным способом уничтожения путей, были специальные механические устройства. Если противостояние на западном фронте было довольно стабильное, то линия восточного фронта постоянно и очень часто менялась.

В течении нескольких дней на восточном фронте могли проводится крупные наступления и не менее крупные отступления.

Весна 1915 года, была очень тяжелой для русской армии.

Она вынуждена была отступать из Галиции, а немецкая армия стремительно наступала. Естественно перед русскими встал вопрос об уничтожении железнодорожных путей.

Плохое снабжение боеприпасами не позволяло взрывать рельсы.

Выход был придуман прапорщиком по фамилии Червяк.

Он предложил интересный и эффективный способ уничтожения полотна.

  • Несколько кусков рельсов скреплялись в виде большого крюка, а сам крюк крепился к локомотиву или последнему вагону состава.
  • Этот крюк цепляли за рельс и тянули.
  • Таким образом можно было уничтожить полотно на очень длинном участке.
  • Устройство было настолько эффективным, что получило нарицательное имя в честь своего изобретателя "Червяк".

Когда Первая Мировая закончилась, устройства типа "червяк" были отправлены на военные склады и забыты.

И только Вторая Мировая заставила достать их и произвести новые. Отступление Красной армии требовало уничтожения сотен километров железной дороги. Во время отступления, Красная армия нещадно крушила железные дороги червяками, которых достали из самых глухих уголков армейских складов.

Ситуация для немцев в корне изменилась с 1943 года.

До этого немецкое командование заботило восстановление разрушенных железных дорог, но теперь им самим приходилось пользоваться червяком, отступая под натиском Красной армии.

Несколько "червяков" немцы получили в виде трофеев от Красной армии, но остальные им приходилось изготавливать самостоятельно.

И теперь русское изобретение, служило плохую службу советским войскам.

  • Уже к 1942 году, стало понятно, что великая армия Вермахта вполне может отступать. И надо отдать дань немецкой технической мыслей, на предприятиях Крупа, группой инженеров был создан собственный разрушитель железнодорожного полотна.
  • Устройство представляло из себя огромный стальной крюк, установленный на железнодорожную платформу.
  • Почему-то для названия разрушителя путей не хватило фантазии и назвали его просто "крюк".
  • Платформу с крюком доставляли в нужное место, затем крюк опускался между шпалами, а два спаренных локомотива начинали тянуть.
  • Эффект был неимоверным. Полотно разрушалось со скоростью 10 км/ч.

Это было очень эффективно, таким образом можно было в короткий срок полностью уничтожить десятки километров полотна.

Изучая старые фотографии, где изображены немецкие разрушители путей, можно смело сказать, что они модифицировались постоянно. Каждая новая модель конструктивно отличалась от прежней.

Это говорит о том, что изменения вносились сразу после исследования результатов работы предыдущей. Складывалось впечатление, что нет двух одинаковых разрушителей. Единственной общей тенденцией, был вес самого крюка. Он всегда был огромен. Именно этот показатель и давал такой мощный разрушительный эффект. В среднем сама конструкция немецкого крюка весила около тридцати тонн и обслуживалась экипажем из десяти человек. Подготовка и приведение устройства в рабочее состояние занимало не более десяти минут. Это делало это устройство очень мобильным и быстрым.

После победы над Германией, использование всех модификаций разрушителей путей полностью прекратились. А те что остались не стали отправлять на хранение, а решили переплавить так как после войны ощущалась нехватка металла. Сегодня в армиях мира нет таких устройств. Но в случае конфликта, подобные устройства можно будет легко произвести, так как их конструкция очень проста.

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