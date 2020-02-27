Любопытные военные факты.

В этой публикации, мы собрали подборку любопытных и малоизвестных фактов, связанных с войной.

Молоток против танков

В период 1940 года, в Британии была настоящая паника. Британцы всерьез опасались немецкого вторжения. А если учесть, что немецкая армия имела многократный перевес в танках, то эти опасения были вполне понятны.

Четкого понимания, как бороться с бронетехникой у британцев не было, поэтому в инструкции для ополчения был пункт, который рекомендовал при виде немецкого танка забраться на дерево или второй этаж здания, при этом надо было иметь молоток или топор. Когда машина проезжала, надо было прыгнуть на башню и яростно колотить инструментом по броне. Когда машина остановится, и удивленный танкист откроет люк чтобы посмотреть, что происходит, в машину надо было забросить гранату.

Медведь помощник

Во время войны, польское военное подразделение Андерса, обнаружили в Иране маленького медвежонка. Солдаты решили забрать его и растить в своем расположении. Медведю даже дали имя Войтек. Животное быстро росло на солдатском довольствие и стало настоящим любимцем военных. Медведь так полюбился, что командование даже выпустило приказ, где зачисляло медведя в артиллерийскую роту снабжения. Медведь в составе роты дошел до Италии, где отличился в одном сражении. На ровне с людьми медведь разгружал и подносил к орудиям боеприпасы. Именно эта сцена, стала эмблемой этого подразделения в будущем.

Купола Исаакиевского собора

Эта загадка до сих пор будоражит умы историков. Во время войны не одна бомба или орудийный снаряд не попал в Исаакиевский собор. Это очень странно, ведь его купола представляли очень удобную мишень. Многие исследователи считают, что собор использовался летчиками вермахта для ориентации. Также собор был ориентиром для артиллерии. Сегодня сложно сказать понимало ли это руководство города, но в подвалы Исаакиевского собора, было перевезено множество экспонатов из других музеев, которые не смогли вывезти в эвакуацию.

Эдит Пиаф и секретные операции

Мало кто знает, но несравненная французская певица Эдит Пиаф, участвовала в спасении французских военнопленных. В период оккупации певица выступала с концертами в лагерях военнопленных на территории Германии. После концертов она часто фотографировалась как с немецкими офицерами, так и с французскими пленными. После возвращения в Париж, она передавала снимки подпольщикам, которые вырезали лица пленных и делали фальшивые документы. Затем эти документы передавались певице и с новыми гастролями в лагерях, она передавала документы подпольщикам. Таким образом ей удалось спасти несколько десятков человек.

Летающий танк

Во время Великой Отечественной войны, правительство СССР всерьез рассматривало возможность создания летающего танка. Причем речь шла буквально о танке. За основу был взят танк А-40. На него монтировались крылья и предполагалось что его будет разгонять самолет ТБ-3. В ходе испытаний удалось поднять машину на высоту в сорок метров.

Концепция была проста: несколько самолётов поднимают танки в воздух, после чего они планируют прямо на поле боя для, где отстреливают крылья и сразу вступают в бой. Но самолёт для разгона танка, был недостаточно мощным, а разрабатывать новый самолет для таких целей во время войны было не целесообразно. Проект был свернут.

Гитлер в Красной армии

Оказывается, что Гитлер не только был вождём Рейха, а еще доблестно воевал в рядах Красной армии. Имеется исторический факт, что в рядах Красной армии доблестно служил пулеметчик по имени Семен Константинович Гитлер, который был евреем по национальности. Есть даже наградной лист, в котором Семен Константинович награждается медалью "За боевые заслуги". Интересно, но в листе, фамилия пишется с ошибкой. Гитлер там заменили на Гитлева. Сегодня трудно сказать, случайная это ошибка или нет?

Легендарные сводки Левитана

Очень интересный факт. Оказывается, знаменитые сводки Левитана, которые слушали миллионы советских граждан не записывались, а выпускались прямым эфиром. И только спустя годы в пятидесятых годах их снова повторяли и записывали для истории. Это значит, что на сегодня не существует оригинальных военных записей сводок Левитана.

Фанту изобрели нацисты

Существует известный миф о том, что Фанту изобрели нацисты. Дело в том, что в начале войны, завод по производству Кока-Колы расположенный в Германии, был лишен сырья из США. Соответственно руководство завода и в частности его владелец Макс Кейт, решил сменить направление и начал выпускать другой напиток из отходов пищевой промышленности. В дело пустили яблочный жмых и молочную сыворотку. Этот напиток назвали Фантой. Это производное от слова Фантазия.

Кстати Макс Кейт не был нацистом, поэтому связи между Фантой и нацистами нет. После войны Макс Кейт восстановил права над своим предприятием, но не стал прекращать производство нового напитка. Так появился всем известный напиток.

Выдумка Сталина

Когда закончилась война, встал вопрос о количестве жертв, унесенных войной. Однажды Сталин заявил, что СССР потерял в этой войне семь миллионов человек. Но на самом деле - это была цифра, выдуманная с потолка. В то время считать убитых никто не хотел. Но спустя время, в эпоху Хрущева было решено посчитать убитых.

По подсчетам Хрущевских специалистов, количество жертв выросло до тридцати миллионов. Но по факту, во время войны погибло сорок три миллиона человек, из которых двадцать шесть миллионов - военнослужащие.