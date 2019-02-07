Французы сбили два МиГа-29 и устроили ядерный взрыв. Пока условно

4 февраля французский ударный истребитель "Рафаль B" провел пуск ракеты средней дальности ASMP-A. Такой вид вооружения может быть снабжен ядерной боеголовкой. Ракета обладает очень хорошими ТТХ в своем классе вооружений. Она развивает скорость до трех тысяч километров в час (речь идет только о базовой версии с заявленными характеристиками) при радиусе действия, равном приблизительно 500 километрам.

Взлет был совершен с базы №113 в городе Сен-Дизье. Примечательно, что для выполнения задания аппарат находился в воздухе 11 часов (!), дважды закачав керосин в стратосфере у заправщиков ВВС Франции C-135FR ("Боинг-Стратотанкер") и A-330 MRTT "Феникс". Операция дозаправки прошла без происшествий. Экипаж истребителя включает в себя двух человек — пилота и штурмана, отвечающего также за управление системой вооружений и постановкой помех.

В боевую задачу, поставленную командованием, входило проникновение на сверхмалой высоте (300 футов = 92 метра) и околозвуковой скорости (500 узлов = 926 километров в час) в воздушное пространство противника, ведение встречного боя с перехватчиками врага и нанесение ракетного удара по цели.

Ракета успешно поразила мишень, расположенную в городе Бискаррос, на полигоне в испытательном центре DGA (область Ланды в юго-западной части Франции).

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли (Florence Parly) выразила полную удовлетворенность "успешным выполнением поставленной боевой задачи". В тексте содержались поздравления, адресованные стратегическим воздушным силам страны. Особо подчеркивалось, что Франция испытала доработанную версию ракеты средней дальности.

Любопытно, что как сами зрелищные маневры (их видео с профессиональным монтажом и эффектом присутствия в кабине выложено в Сеть), так и явно заранее подготовленное заявление появились буквально сразу после одиозной декларации президента США об инициировании процесса выхода из договора РСМД с Россией.

Фактически, как российские военные аналитики, включая главного редактора журнала "Национальная Оборона" Виталия Коротченко, так и независимые зарубежные эксперты расценили проведенные испытания как проатлантический жест со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Сам же глава французского государства уже давно заслуженно заработал репутацию ярого приверженца США. Несмотря на определенные разногласия между двумя ядерными державами (французы, кстати, в отличие от Великобритании обладают полностью независимым от США стратегическим потенциалом), официальный Париж ни на йоту не сворачивает с генерального курса НАТО.

Напомним, что в начале текущего года, встретившись в Ахене с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Макрон сделал заявление о необходимости создания европейской армии, которая должна сдерживать-де "угрозу со стороны России". Тогда некоторые горячие головы решили, что речь идет об освобождении Старого Света от опеки "заокеанского Большого Брата". Но похоже, что логика происходящего совсем другая.

США берут на себя организацию "обороны" (а на самом деле ползучего наступления) на внешних границах европейского сообщества, а франко-германский блок должен обеспечить надежный второй эшелон и обладать собственным потенциалом для поддержки звездно-полосатых агрессоров. Эта логика тем более очевидна, что и Барак Обама, и Дональд Трамп неоднократно пеняли европейским коллегам на недовыполнение ими своих финансовых обязательств перед НАТО. Вот и придумал хитрый Белый дом, как при помощи своего сторонника из Елисейского дворца заставить ЕС выполнить требования Вашингтона.

Если у некоторых существуют сомнения по поводу того, против какого противника было направлено французское бряцание оружием, то им стоит посмотреть видеоролик с подробным отчетом проведенной операции. Монтажеры от оборонки явно намеренно оставили в аудиодорожке тактический радиообмен экипажа, согласующего маневр и противодействие при атаке "двух МиГов 29" (звучит на пленке). Кстати, оба истребителя российского производства были немедленно уничтожены. Условно.

Любопытно отметить, что бедные обреченные российские самолеты не осуществляли ни перехват выпущенных против них ракет "воздух-воздух", ни маневр уклонения. Наверное, именно так минобороны Франции представляет себе реальное боестолкновение с российскими военлетами. Что ж, некоторые иллюзии рассеиваются только при жестком контакте с реальностью.

Стоит отметить, что именно МиГ-29 вызывает у французов особо сильные чувства. Этот истребитель стоит раза в три дешевле французского "Рафаля" производства знаменитой фирмы Dassault. Но именно он является главным конкурентом тяжелого ударного истребителя с берегов Сены.

И тот, и другой имеют морские версии. Правда у "Рафаля" суммарная максимальная нагрузка больше, чем у МиГа. Она приблизительно равна девяти тоннам, но данные эти только заявленные. Реальная же нагрузка, испытанная в ходе военных действий, составляет, по доступным источникам, порядка шести-семи тонн.

Кроме того, у Рафаля в чем-то лучше фазированная антенная решетка, изначально заложенная в базовую версию самолета. У МиГа-29 С/СМТ ФАР "Жук-АЭ" долго доводилась уже после того, как самолет пошел в серию. Кроме того, у французского истребителя больше дальность. В то же время цена одного "Рафаля" зашкаливает. При столкновении в бою МиГ обладает лучшей маневренностью. Поэтому особо "впечатляет", как аппараты условного противника доблестного "Рафаля" дали легко себя сбить.

Как бы то ни было, послание Эммануэля Макрона, прозванного критиками его политики "Микрон", адресовано именно Владимиру Путину. Оно звучит однозначно: "Готовлюсь к войне! Так что мира от меня не жди!" Впрочем. вряд ли Москва уже исторически привыкла к двуличию Парижа.

На фото: МиГ-29

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