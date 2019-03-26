Гитлеровские штрафбаты - как в Германии наказывали провинившихся и куда их отправляли

Как только Гитлер пришел к власти, реакционные, милитаристские и националистические объединения Германии боялись, что события 1918 года могут повториться. Тогда, напомним, солдаты вышли из подчинения, это переросло в революцию и поражение в войне.
Задолго до Второй мировой в немецкой армии начали создаваться особые подразделения, которые занимались работой, связанной с воспитанием. Грубо говоря, туда попадали те, кого нельзя было отправить под трибунал, но можно было перевоспитать - подчинить своей воле.
Как только началась война, все, кто попадал в подобные батальоны, отправлялись в особые лагеря. Уже в 1939-ом году появились прототипы штрафбатов. Они представляли собой полевые лагеря и арестантские батальоны. Очевидно, что жизнь в них не была сахаром. Сами немцы называли их копией концлагерей для евреев.
Выживаемость в этих местах стремилась к нулю - там были абсолютно нечеловеческие условия. Однако спустя несколько лет появились особые структуры с говорящим названием - исправительные части. У них были свои обозначения по номерам. Сами немцы нехотя называли их словом «исправительные». Как не назови - суть остается прежней.
Интересным фактом является то, что СССР перенял у немцев подобный опыт. Более того, в период с тридцать девятого по сорок первый годы страны в этом вопросе обменивались опытом. Например, в советских лагерях немецкие овчарки пришли на смену «сталинским терьерам».
Штрафбаты у немцев начали появляться ближе к лету 1941-го, перед нападением Германии на Советский Союз. Люди, там находившиеся, не всегда с симпатией относились к режиму Гитлера. В общем, к военной службе были непригодны уголовники и политически мотивированные заключенные.
Тем не менее, в подобные места можно было попасть и за другие проступки. Список обширный: мародерство, однополые связи, трусость, самовольное оставление позиций. Распространилась фраза «подрыв боеспособности». Таким образом загребали всех, кто хоть как-то высказывал свое недовольство по тому или иному поводу.
В пример можно привести инцидент во Франции. Там немцы ограбили паб, забрав у хозяина некоторую сумму денег. Все участвовавшие угодили в исправительные колонии (откуда еще можно было вернуться в армию).
Командовали штрафными батальонами особые офицеры, очевидно, к провинившимся не относившиеся. Большую часть батальонов составлял уставной персонал, включавший в себя проверенных офицеров, которые поучаствовали в боевых действиях. Их идеология не подвергалась сомнению, ибо в любой момент они должны были выполнять роль заградительного отряда.
Фото: Pravda.Ru
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