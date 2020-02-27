Ирак, в ходе боевых действий в Персидском заливе в начале девяностых был разгромлен и вынужден согласиться на ультиматум международной коалиции уничтожить оружие массового поражения.
Под тщательным надзором Организации Объединённых Наций ликвидировали огромное количество химического оружия и припасов для его производства.
Спустя несколько лет руководство страны предложило изменить условия сотрудничества с ООН.
Ирак хотел избавиться от санкций, на что сообщество ответило категорическим отказом, что привело к прекращению сотрудничества.
Правда, через пару недель, Ирак заявил о возможности его возобновления. Однако представители ООН не могли получать доступ к некоторым объектом, а иной раз их работа вообще блокировалась.
Американцы, недолго думая, в декабре 1998-го года начали военную операцию "Лис пустыни", а международная комиссия вскоре ушла из страны.
В ходе операции стояли следующие задачи:
Таким образом связь столицы с южными районами государства оборвалась.
Англичане и американцы начали задействовать силы для проведения спецопераций. Несмотря на это, государственная власть смогла поддерживать порядок в провинциях.
По итогу было израсходовано более тысячи боеприпасов, которые поразили большую часть Ирака. Серьезные потери понесли и вооруженные силы этой страны.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.