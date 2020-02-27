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Автор Александр Толмачев

Операция "Лис пустыни"

Силовые структуры

Ирак, в ходе боевых действий в Персидском заливе в начале девяностых был разгромлен и вынужден согласиться на ультиматум международной коалиции уничтожить оружие массового поражения.

Под тщательным надзором Организации Объединённых Наций ликвидировали огромное количество химического оружия и припасов для его производства.

Спустя несколько лет руководство страны предложило изменить условия сотрудничества с ООН.

Ирак хотел избавиться от санкций, на что сообщество ответило категорическим отказом, что привело к прекращению сотрудничества.

Правда, через пару недель, Ирак заявил о возможности его возобновления. Однако представители ООН не могли получать доступ к некоторым объектом, а иной раз их работа вообще блокировалась.

Что заставило ООН оставить Ирак

Американцы, недолго думая, в декабре 1998-го года начали военную операцию "Лис пустыни", а международная комиссия вскоре ушла из страны.

В ходе операции стояли следующие задачи:

  • уничтожение и дезорганизация системы ПВО,
  • нанесение максимального урона промышленности страны,
  • уничтожение объектов, производящих химическое оружие.

"Лис пустыни" состоял из:

  • воздушно наступательной операции с проведением разведки и диверсионных действий,
  • усиления системы ПВО Израиля,
  • повышение боеготовности сухопутных войск Соединенных Штатов в Саудовской Аравии.

Суммарная продолжительность операции — семьдесят три часа.

"Лис пустыни" происходил в четыре этапа.

  1. Уничтожение ПВО Ирака с последующим ударом ракетами по штабам, командным пунктам и полиции, казармам национальной гвардии. Таким образом уничтожили около двухсот пятидесяти объектов.
  2. Затем был нанесен повторный удар по ПВО арабской страны.
  3. Комбинированные удары с применением авиационных бомб с лазерной системой наведения.
  4. Главный удар пришелся на министерские здания, защищенные узлы связи, арсеналы и штаб-квартиры правящей партии. Этот удар был намного мощнее первого, но уничтожил лишь два десятка объектов.

Таким образом связь столицы с южными районами государства оборвалась.

Англичане и американцы начали задействовать силы для проведения спецопераций. Несмотря на это, государственная власть смогла поддерживать порядок в провинциях.

  • Далее были нанесены удары с воздуха по радиостанциям, офисам телеканалов и складам, где, по мнению США, производилось химическое оружие. Под раздачу попали казармы и аэродромы.
  • Финальный этап операции "Лис пустыни" состоял в нанесении ударов с воздуха по уцелевшим или неповрежденным объектам.

По итогу было израсходовано более тысячи боеприпасов, которые поразили большую часть Ирака. Серьезные потери понесли и вооруженные силы этой страны.

 

 

 

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