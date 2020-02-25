Серебряный-Оболенский - князь Серебряный

Воевода по имени Василий Семенович Серебряный Оболенский, пожалуй, один из самых известных средневековых отечественных воителей, прославившийся сражениями с ливонскими силами и походом в Казань.

Сын воеводы

Василий Семенович был так же сыном воеводы по имени Семен Дмитриевич, он служил прославленному Василию III, упоминается он в летописи, зафиксировавший его участие в отражении атаки на русские земли со стороны Крыма. Хан Саип-Гереей не добился успеха и отступил, а Василий Семенович вместе с другими воинами гнал неприятеля до реки Дон.

Казанские походы

Прославился он и в походах на Казань - участвовал Серебряный-Оболенский в них два раза.

В первый раз он с другими воеводами застал противника врасплох, и разгромив его с триумфом вернулся в столицу. За подобное деяние он получил высокую награду - титул «дворецкого Углицкого», а в следующем походе на Казань принимал участие как воевода сторожевого полка.

В походе князь с подчиненными ему воинами занимался поиском и уничтожением тайных ходов.

Справлялся Серебряный-Оболенский с этой задачей успешно. Еще на начальном этапе он обнаружил и взорвал потайной проход - в результате часть крепости была уничтожена, и его полк сразу же оказался в городе. Правда, Василий Семенович не рассчитал свои силы, а поэтому был вынужден отступить.

Однако уже после взятия города его представили к свежеиспеченному наместнику Казани - Александру Горбатому-Шуйскому.

Войны не утихали, а поэтому князь мог продолжать двигаться вверх по карьерной лестнице.

Ливонская война

Ливонская война вновь позволила князю продемонстрировать свои незаурядные способности. В схватках с неприятелем он одержал несколько внушительных побед, и даже помог захватить крепость Озерище полоцкому командиру Петру Щентяеву.

Что же касается жизни князя Серебряного-Оболенского в мирное время, то о ней не слишком много известно. К сожалению, летописи зафиксировали лишь его военные успехи. Согласно их сведениям, из жизни он ушел примерно в 1570-ом году. Что стало причиной кончины - неясно. Согласно одной версии - он умер от естественных причин, согласно иной - он оказался в немилости Ивана Васильевича Грозного, и был казнен.

Следует отметить, что историческая память о прославленном воеводе сохранилась не только в древних документах.

Василий Семенович стал персонажем как музыкальных, так и литературных работ. Например, именно он стал прототипом персонажа из романа «Князь Серебряный» Алексея Толстого. Кроме того, небезызвестный русский композитор Григорий Казаченко написал оперу в пяти действиях, названную по имени Серебряного-Оболенского.

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