Серебряный-Оболенский - князь Серебряный

Воевода по имени Василий Семенович Серебряный Оболенский, пожалуй, один из самых известных средневековых отечественных воителей, прославившийся сражениями с ливонскими силами и походом в Казань.
Василий Семенович был так же сыном воеводы по имени Семен Дмитриевич, он служил прославленному Василию III, упоминается он в летописи, зафиксировавший его участие в отражении атаки на русские земли со стороны Крыма. Хан Саип-Гереей не добился успеха и отступил, а Василий Семенович вместе с другими воинами гнал неприятеля до реки Дон.
Прославился он и в походах на Казань - участвовал Серебряный-Оболенский в них два раза.
В первый раз он с другими воеводами застал противника врасплох, и разгромив его с триумфом вернулся в столицу. За подобное деяние он получил высокую награду - титул «дворецкого Углицкого», а в следующем походе на Казань принимал участие как воевода сторожевого полка.
В походе князь с подчиненными ему воинами занимался поиском и уничтожением тайных ходов.
Справлялся Серебряный-Оболенский с этой задачей успешно. Еще на начальном этапе он обнаружил и взорвал потайной проход - в результате часть крепости была уничтожена, и его полк сразу же оказался в городе. Правда, Василий Семенович не рассчитал свои силы, а поэтому был вынужден отступить.
Однако уже после взятия города его представили к свежеиспеченному наместнику Казани - Александру Горбатому-Шуйскому.
Войны не утихали, а поэтому князь мог продолжать двигаться вверх по карьерной лестнице.
Ливонская война вновь позволила князю продемонстрировать свои незаурядные способности. В схватках с неприятелем он одержал несколько внушительных побед, и даже помог захватить крепость Озерище полоцкому командиру Петру Щентяеву.
Что же касается жизни князя Серебряного-Оболенского в мирное время, то о ней не слишком много известно. К сожалению, летописи зафиксировали лишь его военные успехи. Согласно их сведениям, из жизни он ушел примерно в 1570-ом году. Что стало причиной кончины - неясно. Согласно одной версии - он умер от естественных причин, согласно иной - он оказался в немилости Ивана Васильевича Грозного, и был казнен.
Василий Семенович стал персонажем как музыкальных, так и литературных работ. Например, именно он стал прототипом персонажа из романа «Князь Серебряный» Алексея Толстого. Кроме того, небезызвестный русский композитор Григорий Казаченко написал оперу в пяти действиях, названную по имени Серебряного-Оболенского.
https://diletant.media/articles/45072058/
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