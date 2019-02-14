Как отучить Запад применять постановки с химоружием

Страны, которые не хотят подчиняться диктату Америки, должны создать параллельный суд и проводить независимое разбирательство каждого случая применения химического оружия, считает эксперт Игорь Никулин.

Продюсер BBC по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после "химической атаки" в сирийской Думе были постановочными, об этом он сообщил в Twitter: "После шести месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было".

Далати оговорился, что атака якобы была, но зарин не использовался. По его мнению, необходимо дождаться выводов ОЗХО, чтобы понять, использовался ли хлор. "Но всеостальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта", — написал Далати.

Официальный представитель МИД России Мария назвала заявление продюсера BBC по Сирии Риама Далати "кульминацией театра абсурда". "Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было", — прокомментировал официальный представитель BBC.

Отметим, что на основании этого обвинения США, Франция и Великобритания в качестве ответа 14 апреля нанесли ракетные удары по правительственным объектам в Сирии, погибли люди, Запад хотел ввести санкции против России. О том, что это была постановка рассказал сирийский мальчик Хасан Диаб, который был представлен в постановочном ролике "Белых касок" в качестве жертвы.

Как сказал "Правде.Ру" бывший член Комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин, "этот вопрос надо выносить на Совет Безопасности ООН и принимать резолюцию, чтобы впредь не было таких постановочных действий". "Пусть страны-агрессоры сделают какую-то материальную компенсацию, иначе эта история будет повторятся" — заметил он.

Эксперт напомнил, "что с тех пор как Пауэлл тряс пробиркой с белым порошком в ООН было вторжение в Ирак, в результате страна оказалась разрушена, президента повесили, погибли 6 миллионов иракцев". А дальше были "колоссальные разрушения, разгул терроризма по всему Ближнему Востоку, миллионы беженцев". И все это "из-за одной лживой постановочной акции".

"15 лет мы живем в мире фейковых новостей, чтобы оправдать агрессивные действия, придумывают фейковые поводы. Это все рассчитано на западного обывателя, который обладает клиповым мышлением, который ни во что не вникает, он увидел картинку — ох, схватился за сердце: "Что делается? Это надо немедленно прекратить!", - сказал Игорь Никулин.

По мнению эксперта, страны,"которые не хотят подчиняться диктату Америки, должны создать свой параллельный суд, может быть, в Астане и проводить независимое разбирательство каждого такого инцидента", расследовать и находить виновных, привлекать их к ответственности по международному праву. "Для начала создать рабочую группу хотя бы в рамках ОДКБ или Шанхайской группы, или Индия, Китай, Россия — отдельно. Мы все живем на Евроазиатском континенте, и нас касается то, что здесь происходит", — резюмировал Игорь Никулин.

Фото :REX/Shutterstock

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