Российский убийца танков

Российская Федерация разрабатывает новый переносной противотанковый ракетный комплекс.
Согласно данным, попавшим в СМИ, он будет работать исходя из принципа — выстрелил и забыл.
Судя по всему, эта разработка будет представлять угрозу НАТО, однако неясно, насколько русский комплекс будет отличаться от, скажем израильского или американского, и сможет ли он перевернуть игру.
Слухи о том, что Россия разрабатывает нечто подобное ходят давно.
Более того, на зарубежных сайтах сравнивали новый ПТРК с заокеанским "Джавелином", ибо и американское, и новое российское оружие действует согласно принципу — выстрелил и забыл.
Однако, нужно ли русским инженерам заморачиваться так сильно? Не являются ли уже существующие ракетные комплексы наиболее оптимальными?
Полковник Роман Спиркин довольно подробно описал новую разработку. Например,
Таким образом, исходя из принципа действия можно предположить, что русский противотанковый ракетный комплекс будет аналогичен "Джавелину" из Соединенных Штатов.
Наиболее точный аналог — израильские комплексы однократного использования. Они действуют максимально быстро, что не могли оценить российские военные.
Так или иначе, отечественная разработка будет представлять серьезную угрозу для военных машин Атлантического альянса. Кроме того, неизвестно, сможет ли новая система "Trophy" на танках отражать ракеты сверху — ведь они могут пролетать вне зоны действия радаров.
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