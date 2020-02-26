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Автор Александр Толмачев

Российский убийца танков

Силовые структуры

Российская Федерация разрабатывает новый переносной противотанковый ракетный комплекс.

Согласно данным, попавшим в СМИ, он будет работать исходя из принципа — выстрелил и забыл.

Судя по всему, эта разработка будет представлять угрозу НАТО, однако неясно, насколько русский комплекс будет отличаться от, скажем израильского или американского, и сможет ли он перевернуть игру.

Слухи о том, что Россия разрабатывает нечто подобное ходят давно.

Более того, на зарубежных сайтах сравнивали новый ПТРК с заокеанским "Джавелином", ибо и американское, и новое российское оружие действует согласно принципу — выстрелил и забыл.

Однако, нужно ли русским инженерам заморачиваться так сильно? Не являются ли уже существующие ракетные комплексы наиболее оптимальными?

Полковник Роман Спиркин довольно подробно описал новую разработку. Например,

  1. В новых противотанковых комплексах увеличат пробивную способность и помехозащищенность. Их козырем является возможность поражать врага в "слабо защищенные проекции".
  2. Если в более ранних моделях использовались припасы большого калибра или бОльшее их количество, то русский ПТРК должен это исправить. Это связано, скорее всего, с повышением прочности брони на танках блока Североатлантического альянса. Так, тот же самый "Абрамс" тяжело разбить даже внушительным количеством больших боеголовок.
  3. Действуя по вышеуказанному принципу — выстрелил и забыл, ПТРК будет отличаться от старых ракет, разработанных в России и СССР. Они представляли из себя полуавтоматические ракеты, где солдат должен был держать мишень на прицеле до момента, пока удар не будет нанесен. Конечно, данная система совершенствовалась, и не раз, однако качественного прорыва совершено не было.

Таким образом, исходя из принципа действия можно предположить, что русский противотанковый ракетный комплекс будет аналогичен "Джавелину" из Соединенных Штатов.

Хотя существует одно большое отличие:

  • отечественный ПТРК может работать из небольших неподготовленных помещений, плюс стрелять в условиях городской среды.
  • Американский коллега этим похвастаться не может из-за своей громоздкости и длительного времени охлаждения.

Наиболее точный аналог — израильские комплексы однократного использования. Они действуют максимально быстро, что не могли оценить российские военные.

Так или иначе, отечественная разработка будет представлять серьезную угрозу для военных машин Атлантического альянса. Кроме того, неизвестно, сможет ли новая система "Trophy" на танках отражать ракеты сверху — ведь они могут пролетать вне зоны действия радаров.

 

 

 

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