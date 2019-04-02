Автомат Калашникова: разработка и технические характеристики

"Автомат Калашникова" — как часто вы слышите это название? Фамилия Михаила Тимофеевича, в сочетании со словом "автомат", уже стала культовой во всем мире. В подтверждение этому можно привести тот факт, что за 60 лет было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций. Но так ли много мы знаем о создании или о технических характеристиках этого легендарного автомата? Именно эти вопросы мы затронем в этой статье.

Кратко о создателе АК-47

Михаил Тимофеевич Калашников — это имя известно во всем мире. Калашников родился 10 ноября 1919 года и с самого рождения был заинтересован в инженерии. Во время службы в армии, куда он был призван в возрасте 19 лет, получил специальность механика-водителя танка. Именно во время службы, М. Т. Калашников разработал свое первое изобретение, подсчитывающее количество выстрелов пушки танка. К несчастью, в 1941 году Калашников получает ранение, находясь в должности командующего танком. С другой стороны, это ранение можно рассматривать как удачное стечение обстоятельств, ведь именно во время лечения Михаил Тимофеевич начал делать наброски своего культового орудия. Однако за полноценную разработку Калашников взялся только после 1945 года. Автомат практически сразу получил признание и был рекомендован для использования в вооруженных силах, а сам изобретатель получил множество наград, в том числе орден Красной Звезды.

Разработка легендарного автомата

Именно в то время, когда Калашников делал наброски своего творения, на вооружение поступает патрон калибра 7,62 мм., под который требовалось хорошее и надежное оружие. Главным критерием было то, что автомат превзойдет эталон того времени — винтовку Мосина.

Разработка орудия проходила на конкурсной основе, а это означает, что у АК-47 было большое количество достойных конкурентов, но детище Михаила Тимофеевича превзошло их всех, отличившись простотой конструкции, надежностью и дешевизной.

Одним из основных нововведений, разработанных Калашниковым, стала затворная рама, соединенная с газовым поршнем. Можно считать, что это основной элемент автомата, конструкция которого и отличает его от конкурентов.

Технические характеристики

Самая первая версия автомата была довольно небольшого веса, относительно оружия тех времен — 4,8 кг, а длина без учета штык-ножа — 870 мм. Как уже было сказано выше, автомат Калашникова использует патроны калибра 7,62 мм, а магазин автомата вмещает тридцать патронов 7,62×39 мм.

Что касается дальности стрельбы, то автомат Калашникова и здесь показывает неплохие результаты. Максимальный полет пули ограничивался тремя километрами.

Подведем итоги

Автомат Калашникова произвел настоящую революцию в истории огнестрельного оружия. Глупо отрицать, что Калашников был настоящим гением, создавшим оружие, получившее международное признание и остающееся актуальным и по сей день.

Фото: Pravda. Ru

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