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Автор Тамара Денисова

Краткий обзор доспехов

Силовые структуры

Доспехи призваны защищать тело человека или животного от различных видов оружия (как ближнего, так и дальнего боя). Поначалу доспехи были кожаными, латные и кольчужные появились гораздо позже.

На протяжении всех времен создание и совершенствование доспехов подвергалось влиянию множества факторов.

  1. С одной стороны, оружейники постоянно придумывали все более сильное оружие, поэтому требовалась защита, способная сдержать его удар. Однако металлические доспехи ограничивали подвижность воина, и, кроме того, их стоимость была довольно высока.
  2. С другой стороны, это способствовало техническому прогрессу - появлялись новые технологии обработки материалов, новые станки и приспособления для облегчения труда. Чтобы лучше защитить себя, люди учились обрабатывать кожу и древесину, добывать, плавить и украшать металл, создавать транспортные средства.

Именно доспехам мир обязан изобретением огнестрельного оружия, которое совершило настоящий переворот в военном деле.

Насколько эффективны и доступны были доспехи?

Уже с 15 века сталь активно применялась для создания брони. Под металлические элементы, крепившиеся на теле кожаными ремнями, застежками и завязками, пододевали льняное или шерстяное белье. Места, которые в угоду подвижности не могли быть закованы в латы, покрывала кольчуга.

Для благородных рыцарей доспехи изготавливались индивидуально.

Другим способом была покупка отдельных частей и их "подгонка" под человека.

Цена доспехов сильно разнилась - помимо места и материала, считались и стоимость изготовления, и художественное оформление. В разные эпохи цены тоже были разными - например,

  • в 8 веке одна кольчуга стоила 12 быков, 
  • в 1600 году за 2 быков уже можно было приобрести полную броню всадника.

Так или иначе, это было слишком дорогим удовольствием для простых солдат, поэтому они использовали для защиты лишь отдельные стальные части. 

Однако латные доспехи того стоили.

Их владелец практически не получал урона от ударов меча, да и удары стрел и палиц не наносили ему смертельных ран. Латы могли даже выдержать выстрел из раннего огнестрельного оружия.

Большую опасность для носящих такую броню рыцарей представляло древковое и дробящее оружие (алебарды, булавы, молоты), ведь его целью было не пробить доспехи, а смять их, травмируя и находящегося внутри воина.

Другой опасной тактикой было использование кинжалов, копий и прочих острых предметов, которые можно было просунуть в щели между частями доспеха.

Немного истории

Прочному латному доспеху предшествовала кольчуга.

Изобретенная еще до нашей эры, она представляла собой полотно из соединенных друг с другом маленьких железных колечек.

Постепенно к кольчуге стали крепить дополнительные металлические пластины и диски, затем в качестве основы стала выступать кожа или полотно. Постепенно латные доспехи становились дешевле, так как, в отличие от кольчуги, на их изготовление уходило меньше труда и времени, хотя материала требовалось больше.

Изобретение огнестрельного оружия еще больше стимулировало мастеров брони.

Доспех становился все толще и тяжелее, пистолеты и аркебузы тго времени пробивали его только с очень близкого расстояния. И все же сегодня солдатам приходится труднее - современная армейская экипировка может весить до 50 кг, когда полный средневековый доспех весил около 30.

 

 

 

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