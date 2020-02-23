Как России удалось стать передовиком в артиллерии в XVI веке

После свержения ордынского ига средневековая Русь "воспряла ото сна". Внешняя политика Московского царства на протяжении всего столетия представляла постоянную борьбу за расширение и сохранение территорий. Без современных вооружений и организации войск Великим князьям было бы не устоять в той сложнейшей ситуации, которая возникла к середине столетия, когда пришлось противостоять половине мира.

Мощнейшая в Европе XVI века русская артиллерия стала богом войны.

Колокола и пушки

В конце XV начале XVI веков итальянский мастер Аристотель Фиоравенти открыл первый Пушечный двор на Неглинке. Здесь отливали колокола и пушки. На Руси широко применяется бронза, как прочный и удобный для точного литья сплав.

В Пушечных избах льют пищали, самой различной длинны и калибра. В войске Василия появляются специалисты, которые обслуживали орудия. В походе на Смоленск и при обороне крепостей от набегов крымских ханов впервые выступают пищальники. Из них формируют небольшие подразделения, которые стали прообразом стрелецких полков.

Большие орудия делают редко. Их льют в основном для обороны крепостей. Василий Иванович не отличается агрессивной политикой и больших походов не затевает. Обслуживают орудия на поле боя сами мастера-пушкари.

Картина существенно меняется с венчанием на царство Ивана Грозного. На смену итальянским мастерам в Пушечные дворы приходят немецкие и начинается настоящая экспансия артиллерии. Упомянутый нами Кашпар Ганус его последователи и ученики в короткий срок создают мощную государственную мануфактуру.

Уже в 1555 году у русских мастеров появляется своя технология по точной калибровке орудий с помощью кружала. В этот период уже можно говорить о серийном производстве артиллерийских орудий и боеприпасов.

В 60-х годах Иван Грозный осуществляет походы на Казань и Астрахань и успешно обороняет южные рубежи. В войсках отдельной кастой становятся пушкари, организованные в наряды, легкие орудия обслуживали 1-2 пушкаря и несколько помощников, для тяжелых количество наряда увеличивалось до 4 пушкарей и десятка помощников. По некоторым подсчетам в казанском походе Иван Васильевич задействовал уже 150 пушек. А к началу Ливонской войны их количество в государстве превышало несколько тысяч.

В последней четверти века "госзаказ" на пушечной мануфактуре выполняют русские мастера. Орудия уже научились заряжать с казны, появились первые клиновые затворы.

"Павлин", говоришь

Пушки, пищали, мортиры с самого начала становятся не только основой наступательных и оборонительных операций, но и образцами декоративного и даже монументального искусства. Изначально к этому виду вооружений на Руси относятся с неприкрытым трепетом. Они пугали запахом серы первых пушкарей и их помощников. А в XVI столетии широко распространилась практика присваивать имена. "Павлин", "Ястреб", "Девка", "Собака", "Лисица", "Волк", "Инрог" все эти боевые орудия в свое время заслужили славу на поле боя.

Несмотря ни на что

Пушечный двор дважды был разрушен во время пожара в 1547-м и бесчинства Давлет-Гирея в 1571-м. Но это не помешало Ивану Васильевичу добиться превосходства в наращивании артиллерийского арсенала. Современники отмечали, что уже в середине века здесь могли отливать до шести больших орудий. Кроме того, русским войскам удавалось захватить немало трофейного оружия, которое после ремонта часто использовалось в боевых операциях. К примеру, после капитуляции Ливонского ордена русским перешли более 900 орудий.

Если рассмотреть количественный состав артиллерийских подразделений Ивана Грозного к началу Ливонской войны в составе передовых отрядов численность которых оценивается в 20-30 тысяч человек входили не менее тысячи стрельцов.

Но красноречивее всего о славе артиллерии говорят подвиги, совершенные в те далекие времена. Одна из славных и трагичных страниц в истории русских пушкарей относится к 1578 году.

При осаде крепости Венден русские войска попали в котел окружения. Тогда, по вспоминанию летописца воеводы, "ничтоже сумняшася" решили отступать от своего укрепленного лагеря, бросив все орудия врагу. Но пушкари не бросили свои орудия вопреки приказу и продержались сутки разя неприятеля огнем. Когда Шведы и литовцы ворвались в укрепления, то увидели жуткую и самоотверженную картину — пушкари повесились на собственных пушках на глазах у врага.

Русская артиллерия в самом начале своего становления как отдельного рода войск покрыла себя неувядаемой славой. И сегодня те первые пушки достойно украшают эмблему артиллерийских войск России.