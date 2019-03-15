Российский невидимый танк Т-90М и его характеристики

Наше государство создало инновационный танк, который соответствует требованиям ведения войны будущего. Это модель Т-90М. До недавнего времени о нем было мало что известно. Однако вскоре армии стран Востока смогут закупать этот танк себе на вооружение. Дело в том, что правительство РФ дало добро на экспорт этой модели, а поэтому он демонстрируется на специальной выставке в Абу-Даби.
Очень скоро страны Ближнего Востока вооружатся русскими танками, способными вести такие бои, которые в настоящее время сложно даже вообразить. Абсолютно точно, что новый танк Т-90М — это оружие будущего!
Отметим, что предыдущая модификация — T-90 являлась самым продаваемым танком в конце двадцатого века. За последние десятилетия Российская Федерация продала более полутора тысяч экземпляров. Очевидно, это говорит о высоких боевых характеристиках и качестве военной машины.
Управление новым 90 М позволяет координировать сражение на поле боя с разведывательными группами, беспилотниками, самолетами и, кроме того, спутниками. Информация выводится на экран компьютера, и с помощью этих данных принимаются решения в экстренных ситуациях, требующих молниеносных действий. Для того, чтобы упростить работу водителя, в новом танке установлена камера заднего вида. Информация, поступающая напрямую к водителю, позволяет следить за состоянием машины.
Новая модификация обладает небезызвестной защитной системой "Реликт". Она позволяет уничтожать ракеты противника — причем не только противотанковые, но и бронебойные. А лобовая броня с легкостью вынесет удар любого ныне известного орудия. При создании танка были учтены особенности и недоработки в средствах защиты предыдущих моделей. Как результат — сокращение слабых мест, усиление слабозащищенных зон. Это повышает живучесть танка и дает больше эффективности на поле боя.
Двигатель машины обладает мощностью в тысячу лошадиных сил. Он обеспечен особым подогревателем, что позволяет запускать танк при отрицательной температуре. Предусмотрена возможность использования дизельно-генераторной установки.
Что касается радиолокационной заметности, то, в отличие от предшествующей модели, в Т-90М она на более высоком уровне. Это позволяет говорить о том, что танк практически не заметен на поле боя.
Русские уже демонстрировали этот танк общественности, однако держали все его секреты в рукаве. Теперь же его можно экспортировать за границу — правительство страны дало отмашку. Сейчас военные со всего мира могут посмотреть на T-90М в Арабских Эмиратах.
Фото: Pravda. Ru
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