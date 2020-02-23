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Автор Ирина Гусакова

Гражданская война в США: история сражения 1862 года

Силовые структуры

Битва при Энтитеме

Это сражение считается одним из самых кровавых в американской истории. Оно остановило продвижение конфедератов на север и сделало так, что европейские страны перестали признавать Юг и помогать ему столь необходимыми припасами и снаряжением.

Судьба мятежных штатов будет решена позднее, в битвах при Геттисберге и Виксберге, но поражение Юга началось именно с Энтитема.

Конфликт между северными и южными штатами постепенно нарастал с того самого дня, когда закончилась война за независимость.

Географические и политические различия, равно как и различные мнения насчет рабства и прав, принадлежащих каждому штату, вынуждали Север и Юг к постоянным перепалкам в течение первой половины 19 века.

К власти пришел Линкольн

Выбор республиканца Авраама Линкольна в 1860 году в качестве президента стал искрой, разжегшей пламя. Несмотря на то, что он не обещал отменить рабство, многие на Юге считали, что именно это он и собирается сделать.

  • Отмена рабства была бы катастрофой для Юга.

Конфедерация

В декабре 1860 года Южная Каролина, пользуясь обозначенными в конституции Соединенных Штатов правами штата, вышла из Союза. Через три месяца семь других штатов последовали за ней, формируя Конфедерацию.

Мало кто считал, что все закончится войной.

  • Южане заявляли, что у них есть право создавать собственное государство.
  • Север был уверен, что морская блокада не имевшей флота Конфедерации, поддержанная дипломатическими усилиями, заставит мятежные штаты вернуться в Союз.

Но все шансы на мирное завершение исчезли после обстрела конфедератами форта Самтер в апреле 1861 года. Через несколько дней после этого еще несколько штатов присоединилось к Конфедерации.

Назначение командующим Роберта Ли

В мае 1862 года генерал Конфедерации Роберт Ли был назначен командующим того, что он назвал северовирджинской армией.

Генерала любили солдаты, но его критиковали за неспособность контролировать младших офицеров.

Тем не менее в первых битвах Ли одерживал победы благодаря неожиданным маневрам и тактикам. И сам Ли, и президент Конфедерации Джефферсон Дэвис понимали, что Юг не выдержит долгой войны. Они разработали план, который должен был решить проблему с припасами и убедить европейские государства, в том числе Россию, помочь Конфедерации.

Ли и Дэвис намеревались перенести войну на территорию северян. Северовирджинская армия вошла в штат Мэриленд 6 сентября с намерением захватить нужные припасы. Генерал северян Джордж Макклеллан занял позицию между войсками Ли и Вашингтоном, так как Линкольн боялся, что враг пойдет на столицу.

Но 9 сентября Ли выпустил приказ номер 191, согласно которому часть его войска направлялась в город Гаррисбург, чтобы захватить железнодорожный узел, а другая часть должна была захватить Харперс-Ферри, где находились оружейные заводы. Через четыре дня один из солдат Севера обнаружил копию приказа, в которую были завернуты сигары. Их он оставил себе, а документ отдал командирам.

Теперь Макклеллан знал планы южан. У него было 76 тысяч солдат, а у Ли - 40 тысяч. И все же генерал северян оставался осторожным, так как его разведка уверяла, что армия Конфедерации насчитывает больше людей. Четырнадцатого сентября армии начали сближаться, но северяне были остановлены, и задержка позволила Ли выстроить свои войска возле реки Энтитем-Крик.

Битва

Семнадцатого сентября Макклеллан отдал приказ об атаке. Но его сомнения и плохая коммуникация привели к тому, что вместо одной битвы получилось три. Сражение началось с артиллерийского обстрела и пехотной атаки на левом фланге конфедератов. Следующие два часа ни одна из сторон не могла одержать верх. Атака по центру привела к тому, что через четыре часа южане отступили, но и у северян уже не было сил преследовать их.

Утром другие подразделения северян атаковали конфедератов на правом фланге, имея целью обеспечить себе переход через реку Энтитем. Им удалось заставить южан отступить, и им удалось бы отрезать Ли дорогу на юг, когда к нему прибыли подкрепления с Харперс-Ферри, и все вновь оказались на прежних позициях.

Утром 18 сентября армия Ли вернулась в Вирджинию. Поскольку его не вынуждали к отступлению, Ли объявил о победе.

Макклеллан, будучи осторожным, предпочел не преследовать противника, хотя если бы он сделал это, то ему, вероятнее всего, удалось бы разбить Ли и положить конец войне.

  • 22 тысячи американцев были ранены или убиты во время сражения.

Это была самая кровавая битва в американской истории. Последствия ее были значительны. Впервые Ли не удалось выполнить задуманное, и это существенно повысило боевой дух северян.

Россия, Франция и Англия пришли к выводу, что им не следует поддерживать конфедератов, и тем самым южане были существенно ослаблены в плане поступления припасов и вооружений.

 

Темы сша южане линкольн северяне роберт ли битва при энтитеме
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