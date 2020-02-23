Это сражение считается одним из самых кровавых в американской истории. Оно остановило продвижение конфедератов на север и сделало так, что европейские страны перестали признавать Юг и помогать ему столь необходимыми припасами и снаряжением.
Судьба мятежных штатов будет решена позднее, в битвах при Геттисберге и Виксберге, но поражение Юга началось именно с Энтитема.
Географические и политические различия, равно как и различные мнения насчет рабства и прав, принадлежащих каждому штату, вынуждали Север и Юг к постоянным перепалкам в течение первой половины 19 века.
Выбор республиканца Авраама Линкольна в 1860 году в качестве президента стал искрой, разжегшей пламя. Несмотря на то, что он не обещал отменить рабство, многие на Юге считали, что именно это он и собирается сделать.
В декабре 1860 года Южная Каролина, пользуясь обозначенными в конституции Соединенных Штатов правами штата, вышла из Союза. Через три месяца семь других штатов последовали за ней, формируя Конфедерацию.
Мало кто считал, что все закончится войной.
Но все шансы на мирное завершение исчезли после обстрела конфедератами форта Самтер в апреле 1861 года. Через несколько дней после этого еще несколько штатов присоединилось к Конфедерации.
В мае 1862 года генерал Конфедерации Роберт Ли был назначен командующим того, что он назвал северовирджинской армией.
Генерала любили солдаты, но его критиковали за неспособность контролировать младших офицеров.
Тем не менее в первых битвах Ли одерживал победы благодаря неожиданным маневрам и тактикам. И сам Ли, и президент Конфедерации Джефферсон Дэвис понимали, что Юг не выдержит долгой войны. Они разработали план, который должен был решить проблему с припасами и убедить европейские государства, в том числе Россию, помочь Конфедерации.
Ли и Дэвис намеревались перенести войну на территорию северян. Северовирджинская армия вошла в штат Мэриленд 6 сентября с намерением захватить нужные припасы. Генерал северян Джордж Макклеллан занял позицию между войсками Ли и Вашингтоном, так как Линкольн боялся, что враг пойдет на столицу.
Но 9 сентября Ли выпустил приказ номер 191, согласно которому часть его войска направлялась в город Гаррисбург, чтобы захватить железнодорожный узел, а другая часть должна была захватить Харперс-Ферри, где находились оружейные заводы. Через четыре дня один из солдат Севера обнаружил копию приказа, в которую были завернуты сигары. Их он оставил себе, а документ отдал командирам.
Теперь Макклеллан знал планы южан. У него было 76 тысяч солдат, а у Ли - 40 тысяч. И все же генерал северян оставался осторожным, так как его разведка уверяла, что армия Конфедерации насчитывает больше людей. Четырнадцатого сентября армии начали сближаться, но северяне были остановлены, и задержка позволила Ли выстроить свои войска возле реки Энтитем-Крик.
Семнадцатого сентября Макклеллан отдал приказ об атаке. Но его сомнения и плохая коммуникация привели к тому, что вместо одной битвы получилось три. Сражение началось с артиллерийского обстрела и пехотной атаки на левом фланге конфедератов. Следующие два часа ни одна из сторон не могла одержать верх. Атака по центру привела к тому, что через четыре часа южане отступили, но и у северян уже не было сил преследовать их.
Утром другие подразделения северян атаковали конфедератов на правом фланге, имея целью обеспечить себе переход через реку Энтитем. Им удалось заставить южан отступить, и им удалось бы отрезать Ли дорогу на юг, когда к нему прибыли подкрепления с Харперс-Ферри, и все вновь оказались на прежних позициях.
Утром 18 сентября армия Ли вернулась в Вирджинию. Поскольку его не вынуждали к отступлению, Ли объявил о победе.
Макклеллан, будучи осторожным, предпочел не преследовать противника, хотя если бы он сделал это, то ему, вероятнее всего, удалось бы разбить Ли и положить конец войне.
Это была самая кровавая битва в американской истории. Последствия ее были значительны. Впервые Ли не удалось выполнить задуманное, и это существенно повысило боевой дух северян.
Россия, Франция и Англия пришли к выводу, что им не следует поддерживать конфедератов, и тем самым южане были существенно ослаблены в плане поступления припасов и вооружений.
Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.