Битва под Лейпцигом: история сражения 1813 года

Совместная победа над Наполеоном под Лейпцигом в 1813 году обозначила первое значительное достижение объединившихся против общего врага европейских государств. На тот момент это было величайшее и самое масштабное сражение в истории.

Победа в нем обозначала скорое падение Парижа и низвержение Наполеона.

Наполеон собирает армию

После того, как русская армия нанесла сокрушительное поражение французам в 1812 году, европейцы почувствовали, что после более чем десятилетия войны появилась надежда на мир. Но они ошибались.

Наполеон вернулся во Францию из морозной России и с новыми силами принялся собирать армию, набирая в нее юнцов и даже подростков, которым предстояло восполнить потери и сражаться вместе с ветеранами, вернувшимися с испанского фронта.

Несмотря на то, что Наполеон был ослаблен потерями в России, он был уверен, что европейские страны слишком сильно не доверяют друг другу для того, чтобы объединиться против него.

В начале 1813 года он решил наступать на провинции Германии. Как и раньше, он планировал наступать, побеждая одну армию за другой и дополняя выжившими противниками собственные войска. Европейские лидеры опасались, что Наполеону может удаться его затея. Но они оставались слишком недоверчивыми по отношению друг к другу, чтобы объединиться с соседями, с которыми в прошлом были врагами.

Антинаполеоновская коалиция

Карл фон Меттерних, министр иностранных дел Австрии, видел, что ни одна страна в Европе в одиночку не выстоит против Франции. Несмотря на то, что он вел переговоры с Наполеоном, он начал одновременно создавать коалицию против французского императора.

Дипломатические усилия Меттерниха и собирающаяся на границе Германии французская армия в конце концов убедили Россию, Пруссию, Швецию, Великобританию и прочие европейские страны объединиться с Австрией в марте 1813 года.

Наполеон счел создание союза несерьезным и вступил в Германию с намерением победить каждую страну по отдельности раньше, чем они смогут действительно объединиться против него.

Наполеон выиграл несколько небольших сражений, второго мая победил прусскую армию под Лютценом. Но он вскоре понял, что его новая армия не такая опытная, как потерянная им в России. Более того, он никак не мог восполнить кавалерию, сгинувшую в русских снегах, и потому не имел надежной и быстрой разведки. Когда он узнал, что к Дрездену со всех сторон приближаются армии союзников, он договорился о перемирии, которое началось 4 июня.

Наполеон отказался от мирного договора

Меттерних встретился с Наполеоном, пытаясь заключить мирное соглашение, но, несмотря на щедрые условия, позволявшие Франции сохранить ее довоенные границы и сохранение власти за Бонапартом, тот отказался подписать договор.

Пока шли переговоры, обе стороны подтягивали подкрепления.

16 августа перемирие закончилось, и начались бои.

Два месяца союзники избегали масштабного сражения, уточняя планы для скоординированных действий. Французская армия была вынуждена постоянно маневрировать между войсками союзников, что не могло не сказаться на ее усталости и боеспособности. В сентябре союзники начали массированное наступление. Французам и здесь удалось одержать несколько побед. Но коалиция вынудила Наполеона отступить к Лейпцигу.

У Наполеона было 175 тысяч солдат, чтобы защитить город, но общая численность союзных войск составляла 350 тысяч, и у них было полторы тысячи орудий.

Утром 16 октября 1813 года Наполеон оставил часть своей армии на севере, чтобы противостоять атакам прусских войск, и предпринял попытку прорвать русские и австрийские линии на юге. Битва продолжалась целый день.

Успех склонялся то на одну, то на другую сторону, но к темноте все остались на прежних позициях. На следующий день обе стороны отдыхали. Затем бои возобновились и продолжались девять часов без особого успеха для какой-либо стороны.

Наполеон убедился, что он не может продолжать сражение против превосходящих сил противника. К тому моменту подошла шведская армия, и шансы на победу для французов уменьшились. Наполеон пытался добиться нового перемирия, но союзники не пошли на это. Ночью французы начали отступление на запад, пересекая реку Элстер.

Наличие только одного каменного моста существенно замедляло продвижение войск. Наполеон оставил 30 тысяч солдат для защиты тылов, но мост все же был разрушен, а войска разбросаны по округе. Некоторым удалось переплыть реку, но многие, включая троих высших офицеров, были убиты или захвачены в плен. Наполеон снова бежал в Париж, оставив за собой 60 тысяч своих мертвых, раненых или плененных французских солдат. Потери союзников были почти такими же, но у них была возможность быстрее и легче пополнить ряды своих солдат.

Другие страны, включая Нидерланды, которые Наполеон некогда захватил и присоединил к своей конфедерации, покинули его и присоединились к созданной против него коалиции.