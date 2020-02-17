Как греки персов победили. Марафонское сражение

Есть битвы, сражения, которые имели не какое-то региональное значение, а так или иначе повлияли на ход мировой истории. Такие битвы историки и летописцы описывают в подробностях со множеством деталей, с именами, так, что по ним впоследствии пишут романы и снимают фильмы.

Одним из таких сражений была знаменитая Марафонская битва между греками и персами, прошедшая почти за половину тысячелетия до нашей эры.

10 тысяч против 100 тысяч

В сентябре 459 года до нашей эры руководитель экспедиции с персидской стороны, бывший правитель Афин Гиппий, подошел на судах к берегам Греции с многотысячным войском. Его целью был полный разгром Афин, который пытались помочь восставшему против персидского владычества греческом городу Милету.

Персидское войско, севшее в Киликии на корабли, составляло, как считают историки, порядка 199 тыс. воинов, конницы и пехоты. 10 тысячам воинам Афин в сражении помогали войска из других греческих городов: 2 тысячи солдат прислала Спарта, 1000- Платеи.

Все 600 судов персов под предводительством военачальника Артаферна шли в направлении Греции, разрушая и грабя островные города, которые попадались им на пути. Подойдя к греческому берегу, Артаферн решил высадиться в удобной Марафонской бухте. Греческие войска, узнав о решении персов, также подошли к месту высадки и остановились в двух км от моря.

Командующий греческой армией полеарх Каллимах учел тот факт, что его небольшое войско будет противостоять хорошо вооруженной многотысячной армаде, и расположил своих солдат наилучшим образом, учитывая рельеф прилегающей к Марафонской бухте долине. Он расположил армию шеренгами вдоль входа в долину, причем усилил фланги за счет центра. Эта мера предотвращала окружение греческого войска персидской конницей.

Сильные фланги

Как только персы высадились на берег, Каллимах тут же приказал быстро атаковать врага. Он знал, что Артаферн рассчитывает на свой боевой центр - персидских лучников, которые могли нанести значительный урон афинскому войску на расстоянии. Поэтому греки быстрым шагом преодолели двухкилометровую дистанцию, и персидские стрелки оказались не удел.

Но в рукопашной превосходившие численностью персы остановили афинский центр, а затем погнали его вглубь долины. Тем временем персидская конница, обойдя греков, схватилась афинскими флангами. Но недаром Каллимах поставил на фланги самых лучших бойцов. Они остановили конницу персов, обратили ее в бегство и перешли в наступление на центр персидской армии.

На персидских лучников теперь легла тройная нагрузка. Впереди их атаковал ранее отступавший центр афинян, слева и справа их брали в клещи лучшие отряды Спарты и Платеи. Увидев, как складывается ситуация на поле боя, Артаферн дал сигнал к отступлению, и персы бросились к своим кораблям, чтобы не попасть в окружение. На поле боя остались, по мнению Геродота, 6400 персов и 192 солдата греческой армии.

Битва закончилась, но персидское вторжение на этом не прекратилось. Араферн решил любой ценой добить выполнения приказа, отданного ему Дарием - наказать афинян. И корабли персов поспешили в Афины, чтобы успеть туда до подхода тяжеловооруженной армии защитников. Но греки спели вернуться, и персы, подойдя к Афинам и увидев на брегу войско, развернулись у плыли домой.

Так закончилась первое и самое крупное поражение персов греко-персидской войне

Олимпийский вид спорта, Марафон, был назван в честь этой битвы. Грек Филлипид пробежал от Марафонской бухты до Афин, известил сограждан о победе и умер.:.