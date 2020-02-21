Сила в единстве. Битва при Саламине

Вторая греко-персидская война, которую стороны вели в начале I-го века, была ознаменована победой греков. Воины греческих городов собрались вместе, чтобы дать отпор захватчикам, которые захватывали греческие города, грабили их, а жителей убивали или обращали в рабов.

Вчерашние враги - сегодняшние соратниками

В 480 г. до нашей эры Ксеркс со своим войском совершил ряд набегов на греческие города, которые не могли противостоять многочисленной персидской армаде. Передвигался Ксеркс на кораблях, которые и сами были боевыми единицами, и перевозили его войска. Армии и флота греческих городов были разбиты поодиночке. Оставшихся ждала та же участь. Но тут терпение греков иссякло.

Между городами постоянно возникали междоусобные войны в борьбе за главенство в море, за право на торговлю и т.д. Но в момент, когда отечество оказалось на грани уничтожения распри были забыты, и по зову Эрибида, военачальника спартанцев, приплывшего на остров Саламин и вытащившего свои триеры на берег, пришли флота многих греческих городов, чтобы объединиться и прогнать персов от греческих берегов. К спартанцам пришли триеры с Кикландских островов - Наксоса, Мелоса и др. Присоединились к Эврибиду На Саламин пришло большое число триер из Эгеи и Афин, где они занялись починкой своих судов и подготовкой их к битве.

Между тем, до греков дошли известия о том, какие разрушения армия Ксеркса творит в Аттике, и некоторые командиры эскадр, особенно из Пелопоннеса, потребовали ухода их кораблей от Саламина, чтобы защитить свои города. Среди афинян был политик Фемистокл, который прекрасно понимал, что нельзя допустить ухода хотя бы одной эскадры, потому что флот персов значительно превышал по численности греческий. К тому же Саламин находился б достаточно узкой бухте, где персидскому флоту было бы тесно сражаться, и он не смог бы использовать свое численное преимущество. Все эти доводы Фемистокл привел собравшимся командирам эскадр, но так их и не убедил. Некоторые военачальники решили на следующий день ранним утром уплыть с острова.

Тогда ради спасения Греции Фемистокл решил пойти на хитрость. Он узнал, что флот Ксеркса уже подошел к острову и даже высадил на ближайший к Саламину остров Пситталею сильный отряд, чтобы разрушать поврежденные корабли греков, когда их прибьет к острову и убивать воинов. Тогда он тайно послал своего раба к Ксерксу с известием о том, что группа греческих кораблей собирается утром покинуть остров. Ксеркс тотчас же приказал оцепить остров, и когда командиры эскадр собрались отплыть, то обнаружили, что сделать это уже невозможно. Они остались и решили сражаться.

Огонь победы

Битва у острова Саламин произошла 20 сентября 480 г. до нашей эры. Первыми наступление начали греки, но правое крыло, где сражались коринфяне и пелопоннесцы, под натиском персов стало отходить к берегу, держа корабли носом к врагу. Зато левый фланг, где сражались афиняне, рассеял и потопил флот финикийцев. После чего продолжил победное наступление на центр персидского флота.

Тактика морского боя в те времена была проста. Триера своим закованным в железо (медь) носом таранила вражеское судно, и то шло ко дну. В \той битве греки умело применяли таран как способ ведения морского боя и потопили множество вражеских судов. К тому же пролив перед островом не вмещал такое количество персидских судов, они сталкивались друг с другом, ломали весла и пробивали борты своим же соратникам.

Битва закончилась полной победой греческого флота. Более 200 неприятельских кораблей были уничтожены. Был убит брат Ксеркса, командовавший одним из флангов. Персидский флот запаниковал и сбежал с поля битвы после смерти своего военачальника киликийского царя Сиэндена. Чудом избежала пленения царица Артемиссия Галикарнассская.

Предводитель афинян Аристид зажег на вершине скалы на острове Пситталея огонь в знак полной победы Греции.