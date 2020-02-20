Франки против арабов

Вся история человечества состоит из войн и торговли как факторов, способствующих прогрессу. Но если сражений было великое множество, то в анналы истории вошли только те, которые заметно повлияли на региональную или мировую историю. Одной из таких битв стало сражение при франкском городе Пуатье.

Арабская экспансия

В VIII веке н. э. арабский халифат династии Омейядов достиг расцвета своего могущества и установил свое влияние на всем ближнем Востоке. Имея сильную, хорошо обученную и закаленную в боях армию, правители Халифата, захватив Северную Африку и переплыв Гибралтар, устремились в Европу. Они высадились на Пиренейском полуострове и сделали его своей провинцией.

Европа в те времена находилась в ранней стадии феодализма

Многие государства находились на уровне родоплеменных отношений, и для мощной армии арабов представляла собой легкую добычу.

В 720 году состоялось первое вторжение арабов в Европу, в пограничное герцогство Аквитанское. В этот раз герцог дал бой агрессорам у города Тулузы и сумел разбить врага и даже убить арабского военачальника. Арабы отступили, но не успокоились.

Абд-аль-Рахман

В столицу Кордобы был послан новый наместник — Абд-аль-Рахман, полководец, который уже имел за спиной несколько крупных военных побед. И в 732 году арабская армия в 50-60 тыс. человек вновь вторгаются в Галлию. Первой ее жертвой становится Аквитания, немногочисленную армию которой Абд-аль-Рахман разгромил с легкостью Арабы идут по Европе, грабя, убивая или беря в плен жителей европейских городов.

Герцог Аквитанский, потерпев поражение, обращается за помощью в Париж, к королю франков Карлу Иартеллу. Карл соглашается с условием, что герцог станет его вассалом.

Тем временем арабы продвигались по Галлии к городу Тур, где был сосредоточено немало богатства, в частности, пышно украшенная базилика Святого Мартина,

Но захваченные скорой богатой добычей, арабы расслабились, их боевые части оторвались друг от друга, а большое число обозов не давало им быстро перемещаться.

Франкский "четырехугольник"

Карл Мартелл собрал войско, которое было хорошо обучено, использовало тактику римлян и было закалено в боях с фризами, и по прекрасным римским дорогам пошел навстречу арабам. Войска сошлись у города Пуатье.

Карл использовал лесную чащу, чтобы его войска скрытно подошли к месту сражения. Таким образом он ввел противника в заблуждение, и арабы точно не знали, какова численность войска франков. Между тем, Карл смог собрать едва ли более 20-30 тыс. ратников.

Несколько дней противники стояли друг перед другом, не предпринимая никакиъ действий. За это время к Карлу подошли ополченцы и дружинники, что значительно увеличила его армию. Наконец Абд-аль-Рахман не выдержал и отдал приказ о наступлении. Гордость армии арабов — тяжелая конница — стреительно помчалась на четырехугольник франкских ратников. Но ударив, тут же откатиласбь обратно. Обученные сохранять строй франкские воины не дрогнули. Так повторялось из раза в раз. Абд-аль-Рахман хотел выманить франков на открытое место, чтобы уничтожить кавалерийской атакой, но франкский четырехугольник упорно оставлся на месте.

В это время Карл отдал приказ о диверсионном налете легкой кавалерии и ополченцев на обозы. Как только среди арабов разнесся слух о нападении на обозы, конница повернула и бросилась спасать свое добро, презрев боевые порядки.

Тогда Мартелл отправил конницу преследовать арабов, и в бою погиб сам Абд-аль-Рахман. Когда на следующее утро франки вошли в лагерь арабской армии, тот оказался пуст. Арабы ушли, побросав большую часть добычи.

Это поражение армии халифата стало началом конца арабского вторжения на Пиренейский полуостров.