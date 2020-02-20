Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Сергей Сет

Франки против арабов

Силовые структуры

Вся история человечества состоит из войн и торговли как факторов, способствующих прогрессу. Но если сражений было великое множество, то в анналы истории вошли только те, которые заметно повлияли на региональную или мировую историю. Одной из таких битв стало сражение при франкском городе Пуатье.

Арабская экспансия

В VIII веке н. э. арабский халифат династии Омейядов достиг расцвета своего могущества и установил свое влияние на всем ближнем Востоке. Имея сильную, хорошо обученную и закаленную в боях армию, правители Халифата, захватив Северную Африку и переплыв Гибралтар, устремились в Европу. Они высадились на Пиренейском полуострове и сделали его своей провинцией.

Европа в те времена находилась в ранней стадии феодализма

Многие государства находились на уровне родоплеменных отношений, и для мощной армии арабов представляла собой легкую добычу.

В 720 году состоялось первое вторжение арабов в Европу, в пограничное герцогство Аквитанское. В этот раз герцог дал бой агрессорам у города Тулузы и сумел разбить врага и даже убить арабского военачальника. Арабы отступили, но не успокоились.

Абд-аль-Рахман

В столицу Кордобы был послан новый наместник — Абд-аль-Рахман, полководец, который уже имел за спиной несколько крупных военных побед. И в 732 году арабская армия в 50-60 тыс. человек вновь вторгаются в Галлию. Первой ее жертвой становится Аквитания, немногочисленную армию которой Абд-аль-Рахман разгромил с легкостью Арабы идут по Европе, грабя, убивая или беря в плен жителей европейских городов.

Герцог Аквитанский, потерпев поражение, обращается за помощью в Париж, к королю франков Карлу Иартеллу. Карл соглашается с условием, что герцог станет его вассалом.

Тем временем арабы продвигались по Галлии к городу Тур, где был сосредоточено немало богатства, в частности, пышно украшенная базилика Святого Мартина,

Но захваченные скорой богатой добычей, арабы расслабились, их боевые части оторвались друг от друга, а большое число обозов не давало им быстро перемещаться.

Франкский "четырехугольник"

Карл Мартелл собрал войско, которое было хорошо обучено, использовало тактику римлян и было закалено в боях с фризами, и по прекрасным римским дорогам пошел навстречу арабам. Войска сошлись у города Пуатье.

Карл использовал лесную чащу, чтобы его войска скрытно подошли к месту сражения. Таким образом он ввел противника в заблуждение, и арабы точно не знали, какова численность войска франков. Между тем, Карл смог собрать едва ли более 20-30 тыс. ратников.

Несколько дней противники стояли друг перед другом, не предпринимая никакиъ действий. За это время к Карлу подошли ополченцы и дружинники, что значительно увеличила его армию. Наконец Абд-аль-Рахман не выдержал и отдал приказ о наступлении. Гордость армии арабов — тяжелая конница — стреительно помчалась на четырехугольник франкских ратников. Но ударив, тут же откатиласбь обратно. Обученные сохранять строй франкские воины не дрогнули. Так повторялось из раза в раз. Абд-аль-Рахман хотел выманить франков на открытое место, чтобы уничтожить кавалерийской атакой, но франкский четырехугольник упорно оставлся на месте.

В это время Карл отдал приказ о диверсионном налете легкой кавалерии и ополченцев на обозы. Как только среди арабов разнесся слух о нападении на обозы, конница повернула и бросилась спасать свое добро, презрев боевые порядки.

Тогда Мартелл отправил конницу преследовать арабов, и в бою погиб сам Абд-аль-Рахман. Когда на следующее утро франки вошли в лагерь арабской армии, тот оказался пуст. Арабы ушли, побросав большую часть добычи.

Это поражение армии халифата стало началом конца арабского вторжения на Пиренейский полуостров.

 

Темы франки против арабов
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Франки против арабов
Формула небес
Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня
Техника красоты
Антицеллюлитное обертывание — самый эффективный способ в борьбе с целлюлитом
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Жители России назвали причины переработок
На индексацию пенсий до конца года выделят 21,7 млрд рублей
Татьяна Бакальчук обогнала по размеру состояния Елену Батурину
Из банкомата в Москве украли более 4 млн рублей
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем. ВИДЕО
На пост премьера было четыре кандидата, Путин выбрал пятого
Еще у двоих россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
В Японии скончались двое бывших пассажиров Diamond Princess
Последние материалы
Из банкомата в Москве украли более 4 млн рублей
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем. ВИДЕО
На пост премьера было четыре кандидата, Путин выбрал пятого
Франки против арабов
Еще у двоих россиян с Diamond Princess диагностировали коронавирус
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Путин заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
В Японии скончались двое бывших пассажиров Diamond Princess
Эпидемия коронавируса: статистика за сутки
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Соломон Соловьев Рыбы, выпрыгивающие из воды - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти" Любовь Степушова Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев
Комментарии
Ну и нравы: Кондолиза Райс снялась топлесс (фото)
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Российские ученые придумали, как выгодно утилизировать мусор
Двое водителей, возивших грузы из Китая, попали в больницу в Приамурье
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Сечин ответил на санкции ростом дивидендов инвесторам "Роснефти"
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Послание президента: опять народ обманули?
Медведев остался доволен работой своего правительства
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Отставка Суркова: есть ли у Киева повод для радости
Алексей Кустов: "Прохоров угробил биатлон. Юрченко угробит лёгкую атлетку"
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Эксперт: Зеленский ведет себя как мальчик, которому могут уши надрать
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Как принцип социальной справедливости поможет провести "мусорную" реформу в России
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ