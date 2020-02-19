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Автор Сергей Сет

Священная лига против Османской империи. Битва при Леланто

Силовые структуры

Во все времена господство в Средиземном море говорило о могуществе того или иного государства. И остров Кипр в силу своего геостратегического положения всегда представлял собой лакомый кусочек для завоевателей. Кипрская война, продолжавшаяся 3 года - с 1570 по 1573 - между Османской империей и Венецианской республикой началась из-за владения этим островом.

Под знаменами христианства

Властитель Османской империи, подписав мирный договор на 8 лет со Священной Римской империей и  тем самым освободив свою армию от постоянной угрозы решил захватить остров Кипр, где вели торговлю венецианские купцы. Османский флот подошел к Киру и после ожесточенного сопротивления захватил его. Флот христиан не смог противостоять османам и отступил.

Но венецианцы не сдались. Дож Венеции обратился к государям Западной Европы с просьбой о помощи. Но власти Франции, Португалии и Священной Римской империи отказали по разным причинам. Согласились испанский король Филипп и его вассальные провинции, папа Пий V.

Причем папа повел политику таким образом, что организовалась Священная лига, куда вошли государства Средиземноморья, поддержавшие Венецию - Испания, королевства Сицилия и Неаполитанское, Венецианская и Генуэзская республики, Пармское, Тосканское и Савойское герцогства, а также Мальтийский орден. Все члены Священной лиги обязались предоставить для флота лиги в общей сложности 200 галер, 100 кораблей, на которых будет перевезена на Кипр 55 тыс. воинов.

Корабли обеих сторон встретились 7 октября 1571 г. в Ионическом море возле мыса Скрофу. Сражение получило название «битва при Леланто» - так назывался небольшой город в проливе Папанто.

Перед началом сражения дон Хуан с христианским крестом прошел на лодке вдоль всего стоя кораблей Священной лиги и благословил их на битву.

Разгром турецкого флота

Сражение началось. Левый фланг флота лиги, где в основном находились венецианцы, повергся атаке турецких судов, которые окружили христиан с трех сторон. Галеры османского флота отрезали венецианцев от центра сил Священной лиги. Турки рассчитывали, окружив суда лиги, взять их на абордаж. Однако численность войска христиан значительно превосходила количество воинов-османов, и замысел турок провалился.

Противостояние главных сил обеих армий шло в центре, где сражались испанцы.

Ни одна сторона не могла одержать верх, пока не началась битва двух кораблей, на которых находились командующие. В сбою погиб адмирал османского флота, и турки отступили.

Зато на правом фланге события разворачивались по-другому. Турецким флотом там командовал талантливый полководец Улудж-Али. Он сумел не только расстроить порядки правого фланга христианского флота, но и захватил флагман Мальтийского ордена. Однако к этому времени османский флот практически был разбит. Поэтому Улудж-Али развернулся и ушел в направлении Порты, ведя с собой захваченный корабль и 49 галер. За проявленную доблесть он по возвращении был пожалован должностью адмирала.

Сражение окончилось полным разгромом турецкого флота, который потерял более 200 судов и порядка 30 тыс. воинов. Союзные войска понесли более скромные потери: 13 галер и 15 тыс. солдат.

Правда, через некоторое время Священная лига распалась, а турки усилили свой флот и под командованием Улудж-Али выиграли войну.

 

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