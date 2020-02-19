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Автор Сергей Сет

Гунны против римлян: осада Наисса

Силовые структуры

В течение почти всего Первого тысячелетия нашей эры причерноморские племена Скифии угрожали могущественному Риму. Но полководцы "вечной империи" с успехом отражали сумбурные атаки как отдельных племен, так и целых армий, а в 269 г. при Наиссе нанесли своим врагам сокрушительный удар.

Но через 200 лет среди гуннов появился вождь — Атилла, который сумел не только объединить различные племена, но нанести римлянам несколько чувствительных поражений.

Одним из таких поражений стал штурм города Наисса

Бич божий

Атилла принял власть в государстве гуннов вместе с братом Руа. Правда, объединив почти все племена Причерноморья и готовя поход на римские провинции. Атилла убил своего брата, дабы не разделять власть. В 441 г. Атилла дет войной на провинции Иллирии. Предлогом для начала военных действий стали действия епископа города Марг, который, по словам гуннов, похитил сокровища царей из гуннских гробниц. Марг пал и был разграблен, а гунны переправились через Дуная и продолжали свой поход. Их целью стал укрепленный город Нисс.

Если в начале первой половины первого века нашей эры римская империя была достаточно сильна, чтобы противостоять набегам племен, а сами армии гуннов напоминали орду, то армия гуннов под предводительством Атиллы представляла собой боеспособное воинское подразделение, оснащенное военной техникой по последнему слову тогдашнего военного искусства.

  • Почти 500-тысячная (по свидетельству римских историков) армия гуннов подошла к Наиссу, имея на вооружении стенобитные орудия и другие осадные машины.

При виде подходившей многотысячной армии горожане поспешили укрыть за ее стенами и приготовиться к обороне. Потому никто не мешал воинам Атиллы переправиться через реку, построив деревянные мосты. Таким образом Атилла переправил через водную преграду пеших воинов, конницу и осадные машины.

"Бараны" и тараны

Разновидностью осадной техники, применяемой гуннами, были средства передвижения воинов, называвшегося "бараном". Средство представляло собой бревна, положенные на колеса. На этих транспортных средствах нападавшие могли в большом количестве приближаться к стенам осажденного города. Машины были защищены большими щитами (плетнями) из веток, покрытых мехом и козьими шкурами. Такие щиты надежно защищали нападавших от стрел, летевших со стен, от горшков с горючими смесями и даже от камней. За щитами прятались воины, которые подбирались близко к стенам и, стреляя прицельно с близкого расстояния в бойницы, поражали защитников города. Двигалась осадная машина следующим образом. Те воины, которые находились на краях бревен, упирались ногами в земля и таким образом передвигали машину.

Таким образом, подведя под стены большое число тут же построенных осадных машин, Атилла заставил защитников города отступить от стен. После этого были подвезены тараны, представляющие собой висевшее бревно с заостренным наконечником, висевшее между брусьями на цепях. Бревно имело большую массу и, когда его оттягивали назад и отпускали, било в сены с такой силой, пробивало в стене брешь. Таким образом Нисс был захвачен гуннами и разграблен. Так Атилла отомстил римлянам за поражение его предков императором Клавдием в том же самом месте почти 200 лет назад.

 

 

 

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Гунны против римлян: осада Наисса
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