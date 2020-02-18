Покорение Балканского полуострова. Битва на Косовом поле

XIV век стал для Турции периодом расширения территории государства и завоевания чужих земель. Двигаясь к северу, турки рассчитывали покорить Балканский полуостров и подчинить себе феодалов балканских стран. Турки вошли во Фракию, сделали ее своей базой и оттуда двинулись на владения сербов.

Битва начнется утром

Сербия была раздираема междоусобными войнами феодальная раздробленность приводила к тому, что каждый феодал больше опасался не турок, а своих соседей. Некоторые даже заключали с захватчиками союзы, чтобы разбить войско соплеменников. В это тяжелое время князь Сербии Лазарь Хребелянович попытался собрать воедино властителей окружающих его земель для того, чтобы дать отпор турецким войскам. К последнему десятилетию XIV века Лазарю удалось собрать в единое войско численностью в 20 тыс. воинов сербов, боснийцев, албанцев, валахов, болгар и поляков - всех, чьим странам угрожало турецкое владычество. В турецкой армии было почти на 10 тыс. воинов больше.

15 июля 1389 г. войска объединенной армии под командованием князя Лазаря встретились с армией турецкого султана Мурада в Южной Сербии на косовом поле.

Сербы провели военный совет, н котором решили дать туркам бой утром, хотя на совете звучали предложения биться ночью, чтобы свести на нет преимущество врага в численности. На военном совете турецких военачальников также предлагали устроить ночную атаку, а также использовать в первой атаке верблюдов, которые должны напугать сербов. Однако сын султана Баязид не принял этих советов и предложил отцу также начать сражение утром. Таким образом бой начался утром атаками объединенной армии. Они сумели отодвинуть турецкие фланги назад. Был смертельно ранен сам Мурад и убит его старший сын Якуб.

Командование принял на себя младший сын султана Баязид. Он сумел перестроить и вдохновить свое войско.

Разгром объединенной армии

К тому же сказалось численное преимущество турецкой армии. Баязид ввел в бой резерв, который отразил наступление и перешел в атаку. Сербы и их союзники стояли насмерть, и было неизвестно, чем закончится бой, но правый фланг сербов, желая сохранить бойцов, отступил за реку Ситница. За ним под натиском турецкой конницы отступили и воины из Боснии. Завершим нападение на левый фланг, конница перешла на правый и перебила сражавшийся там отряд сербов.

Только центр объединенной армии, где сражался сам князь Лазарь, был непоколебим. Турки никак не могли заставить сербов отступить. Но им помогла случайность.

Воины привыкли к тому, что князь всегда находится возле них на коне, и когда тот спешился, чтобы сменить коня, воины решили, что Лазарь убит.

Ряды сербов смешались, и они стали отступать. Вернуть утраченное преимущество было невозможно. Турки погнали сербскую армию к реке. И когда Лазарь бросился в атаку, то воины не пошли за ним, и он был пленен турками. После боя Лазарь вместе с захваченными военачальниками был казнен.

Объединенная армия сербов и их союзников была разгромлена полностью. Со дня этой битвы началось владычество турков на Балканах, которое продолжалось сотни лет. Баязид, став султаном проявил себя как талантливый военачальник, под руководством которого турки покорили Болгарию, Фессалию, Боснию и другие страны Балканского полуострова.