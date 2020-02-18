Линейная тактика шведов. Битва при Брейтгенфельде

В XVII веке в Европе велась большая война между каликами и протестантами. Объединились между собой державы, исповедовавшие ту или иную религию. Династия Габсбургов совместно с германскими католиками и королями Речи Посполитой воевали за власть над Европой с германскими и французскими протестантами, скандинавскими странами и Россией. Эту войну называют тридцатилетней и подразделяют на три этапа. Второй этап, «шведско-русским».

Шведы спешат на помощь

В конце 20-х годов XVII века Войска Габсбургов воевали с Французской армией в Северной Италии.

Союзники Франции рассчитывали на то, что сильное войско шведов придет на помощь и нападет на Габсбургов с севера.

Франция платила Швеции за военное вмешательство миллион ливров в год.

Россия поставляла шведам зерно по специальным ценам.

Исполняя свои обязательства перед союзниками, командующий Густав II Адольф высадился на побережье Германии и совершил рейд по ее городам. Подойдя к деревне Брейтельфельде, его армия\ раскинула лагерь, готовясь дать армии Габсбургов генеральное сражение. К нему курфюст саксонский, который придерживался нейтралитета до тех пор, пока габсбургский отряд не захватил столицу Саксонии и не убил множество жителей.

Войско Густава, в которое входила пехота, конница и артиллерия, состояло из 19 тысяч шведских солдат и 15 тысяч саксонских. Всего в армии было на вооружении 117 артиллерийских орудий. Численность имперских войск составляла 32 тыс. солдат. В состав вооружения входило 28 тяжелых орудий.

Боевой порядок, в который выстраивались опытные шведские пикинеры и мушкетеры, представлял собой шесть шеренг. Орудия, которые были значительно компактнее существовавших ранее, могли заряжаться как ядрами, так и картечью. Саксонские солдаты, лишь недавно надевшие мундиры, не имели большого боевого опыта, зато горели желанием отомстить имперским войскам за разграбление своей столицы.

Пушки стреляли в упор

Войска противников сошлись в долине возле Брейтельфельде. Поле боя представляла собой равнину приблизительно 3х3 км, окаймленную лесом и ручьем Любербах. Имперские войска - в центре пехота, на флангах конница - стояли на возвышенности со стороны Лейпцига. Тяжелая артиллерия простреливала всю долину. Командовал войском граф Тилли.

Армия шведов и саксонцев выстроилась в две линии, артиллерию король Густав поставил в центре первой. Небольшие отряды пехоты были объединены в бригады, были очень мобильны и имели между собой тесную связь. Кроме того, у шведско-саксонского имелась в резерве пехота и конница.

Сражение, начавшееся 17 сентября 1631 г., открыла артиллерийская канонада, длившаяся 2 часа.

Шведы пошли в наступление

План Густава состоял в том, чтобы наступать правым флангом, а левый должен контролировать ситуацию на поле боя и быть на связи с отрядом саксонцев, заранее выдвинутых вперед. Но саксонский курфюст, увидев переправляющихся через ручей пехотинцев правого фланга, дал приказ идти вперед. Саксонцы попытались атаковать имперцев, но не сумели сделать этого, так как многие погибли от имперской артиллерии. Атака имперской пехоты и коницы заставили их бросить пушки и бежать с поля боя. Имперские войска пошли в наступление, но шведы отбили все 7 атак, а потом, так как их пушки перегрелись от частой стрельбы, вывели из резерва артиллерию и конницу. Король Густав во граве конного отряда ударил имперским войскам в тыл, а пушки из резерва и мушкетеры в упор расстреляли атакующую пехоту и конницу имперцев.

В этом бою войска Тилли

потеряли 8 тыс. убитыми,

5 тысяч попали в плен, после чего перешли на службу к Густаву.

У шведско-саксонского войска

погибли 5 тыс. саксонцев и только 700 шведов.

В сражении шведы смогли использовать артиллерию и мушкеты наиболее эффективным образом благодаря тому, что они впервые в истории военного искусства применили первоначальные элементы линейной тактики.