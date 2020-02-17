Когда побеждают обе армии. Битва при Лютцене

В XVII веке во время тридцатилетней войны наступил период, когда шведская армия, разбив войско габсбургов, получила сильное влияние в Европе. Ее союзников, прежде всего Францию, такое положение дел не устраивало, Папа Фердинанд II собрал большую армию для битвы со шведами. Командующим был назначен Альберт Валленштейн.

Валленштейн против Густава

Новый главнокомандующий продолжал консолидировать силы и направился к курфюсту Саксонскому, чтобы и кнутом, и пряников заставить его пойти на союз с имперской армией, расторгнув договор со Густавом Адольфом. Он нВ то время военные действия обычно начинались с утра, поэтому вечером Валленштейн разделил войска на три части, отправил их размещаться по квартирам, а сам с отрядом расположился возле Мерзебурга. Правда, он оставил небольшой сторожевой отряд, который должен был трижды выстрелить из пушки в случае приближения шведов.

Густав Адольф, опытный военачальник, узнав о разделении имперской армии, счел что выгоднее всего начать наступление, не дожидаясь утра. Он двинулся к расположению армии Валленштейна. Сторожевой отряд при приближении шведов трижды выстрелил из пушки, и Валленштейн собрал войска и привел их в боевую готовность.

Обе армии встретились у города Лютцен. Численность обеих армий составила по 18 тыс. человек. Правда, шведы имели 60 пушек, а имперцы - 21 тяжелое орудие. Шведская армия выстроилась в две линии. На правом крыле стояла конница во главе с самим королем Густавом и мушкетеры, в центре и на левом фланге - пехота. У имперских войск, выстроенных также в две линии, оба фланга занимала конница, в центре выделена зона для передового отряда. Валленштейн ожидал отряда, который мог прибыть после начала боя. Орудия обеих армия были размешены вдоль фронта.

Смерть короля Густава

Утром 16 ноября 1632 г. сражение при Люцине началось. В начале битвы шведы применили свой излюбленный тактический прием - артиллерийский обстрел, после чего армия пошла в наступление. Шведские фланги отогнали противника к Лютцену, но Валленштейн отдал приказ о поджоге города. Шведы остановились и этот момент из расстреляла тяжелая артиллерия имперцев.

На поле боя с утра лежал густой туман, а когда он рассеялся противники увидели,

как близко друг о друга они находятся. Имперская батарея тут же открыла огонь по шведам, но король приказал продолжить наступление. Бой продолжался переменным успехом, но когда правое крыло Густава обратило в бегство отряд легкой конницы имперцев, а шведская пехота выбила из укрытий мушкетеров и захватила батарею, которая стала стрелять по своим, в сражении наступил переломный момент. Но это впечатление было обманчиво.

Валленштейн, видя отступление своей армии, послал гна помощь кирасир и пехоту, стоящую во второй линии.

Шведы опять стали отступать, и сам король Густав бросился на помощь своему войску и с отрядом перескочил через рвы и набросился на имперских солдат. Но он слишком оторвался от строя и сначал был ранен в руку, а потом убит. Шведские войска после смерти предводителя стали отступать, но в этот момент командир правого крыла Бернгард взял командование армией на себя, воодушевил шведов и двинул их на врага. Имперцы отступали в беспорядке, и, казалось, с ними было покончено, но вдруг бой разгорелся с новой силой, так как к имперским войскам подошло подкрепление - отряд в 4 тысячи человек. Опять шведы отступили, но Бернгард бросил на прибывший отряд своих кирасир, и бой возобновился с новой силой.

Сражение продолжалось до вечера, а после того, оба командующих, считая себя победителями, отвели отряды с поля боя. В сражении имперцы потеряли 8 тысяч солдат, а шведы - 3 тысячи.