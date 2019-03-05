Катастрофа истребителя Миг-29 вызвала дебаты в Польше

Катастрофа истребителя МиГ-29 "советской серии" вызвала в Польше дебаты о дальнейшем использовании ВВС страны этих самолетов. Польская пресса призывает правительство принять решение о замене этих машин на американские.

Напомним, что в понедельник под Варшавой потерпел крушение истребитель советского производства МиГ-29 и это уже третий случай после 2017 и 2018 годов. Пилот катапультировался и выжил. По данным ТВН 24, польские МиГ-29 были произведены 30 лет назад и первоначально состояли на вооружении ВВС Чехословакии, а потом Чехии. Полеты на этих самолетах в Польше со вчерашнего дня временно запрещены.

"Самолеты МиГ-29 являются одними из лучших истребителей в истории, но их время истекло. Если наша страна не может позаботиться о ремонте этих истребителей, то политики обязаны принять соответствующее решение, так как от этого зависят жизни пилотов ", — подчеркнула Gazeta Wyborcza. Газета напоминает, что в июле прошлого года в подобной катастрофе пилот погиб.

Министр обороны Мариуш Блащак, который обвиняется в неспособности объяснить серию аварий или гарантировать безопасность пилотов, призывает к покупке американских истребителей F-35, хотя не ясно, когда это произойдет, и где он возьмет на это деньги.

"Что еще хуже — мы до сих пор не знаем, что послужило причиной предыдущих катастроф: это результат торговой войны с Россией и растущей нехватки запасных частей, которые заменены на подделки, или это результат ухода лучших специалистов при нынешних правительствах?", - спрашивает издание. Оно напоминает, что министерство обороны в прошлом месяце заявило, что самолеты МиГ безопасны и могут летать до 2030 года.

У болгар есть машины этого типа, которые Россия ремонтирует, венгры перестали летать на них в 2010 году. Чехи и немцы продали свои самолеты в Польшу, отмечает Gazeta Wyborcza.

Газета Rzeczpospolita в свою очередь сообщает, что основные силы польских ВВС имеют на вооружении 48 американских истребителей F-16, но по прежнему в строю находятся "десятки истребителей Су-22 и чуть более молодые истребители МиГ-29". Обещаний министра обороны о том, что покупка новых машин является приоритетом, слишком мало, настало время действовать, "политики должны осознать, что если они не примут решение сейчас, наши ВВС скоро потеряют способность работать эффективно", пишет Rzeczpospolita.

Напоминаем, что истребители МиГ-29 были разработаны в 1970-х годах, в советскую армию поступили в 1983 году. В апреле 1989 года первый самолет прибыл в Чехословакию. В 1995 году они были переданы в Польшу в обмен на вертолеты "Сокол", предназначенные для спасательной службы.

В ВВС и Морской авиации ВМФ России служат около 200 МиГ-29 различных модификаций. На январь 2016 года в строевых полках ВВС РФ не осталось МиГ-29 ("советских") серий 9-12 и 9-13.

Успешное применение новейших российских истребителей МиГ-29СМТ в Сирии подтвердило их надежность и эффективность, заявил журналистам генконструктор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков. Коротков добавил, что за два с половиной месяца эксплуатации самолёты совершили более 140 боевых вылетов с целью выполнения задач по уничтожению инфраструктуры террористов. По его словам, в Сирии МиГ-29СМТ "выполняли боевые задачи по поражению баз террористов автономно, а также совместно с самолётами Су-34 и Су-35". Он добавил, что также МиГ-29СМТ выполнили задачи по сопровождению бомбардировщиков Ту-22М3.

Фото: МиГ-29 ВВС РФ.

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