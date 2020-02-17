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Автор Сергей Бухранский

Митральеза. За один шаг до пулемета

Силовые структуры

Как только появилось первое метательное оружие, человек не переставал мечтать о том, как увеличить плотность стрельбы.

Предпринимались различные попытки создать такое оружие, которое за короткий период сможет отправить в сторону врага наибольшее количество поражающих элементов. До изобретения пороха такие конструктивные эксперименты ставили на арбалетах.

Когда изобрели порох

С появлением пороха многое изменилось. На смену стрелам и камням, пришли ядра и картечь. Но даже получив такую смертоносную силу, военные не переставали думать о том, как без перезарядки осуществлять непрерывную стрельбу и главное делать это прицельно.

Одним из таких первых инженерных решений, было увеличение количества стволов. И действительно в данном случае плотность огня увеличивалась, и враг попадал под мощный обстрел практически из одной оружейной единицы.

Митральеза

Одним из таких инженерных решений стала митральеза.

В переводе на русский язык митральеза переводится как картечница.

  • Зарядка и перезарядка этого грозного оружия осуществлялась через казенную часть, стрельба велась пулями.
  • Митральеза изначально относилась к артиллерии и была неотъемлемой частью артиллерийских частей.
  • Митральеза активно применялась как в сухопутных военных операциях, так и на флоте.

Появилась митральеза по причине того, что с усовершенствованием артиллерии, стали появляться трудности со стрельбой картечь из нарезных артиллерийских стволов. Конструкция митральезы была не очень сложна.

Что представляло собой новое оружие

  • По сути это несколько стволов скрепленных между собой и закрепленных на артиллерийском лафете.
  • Стрельба изначально велась залпом, но в более поздних моделях, стволы стреляли по очереди с небольшой задержкой.
  • В качестве зарядов использовались пули или небольшие заряды, содержащие в себе картечь.

Сегодня широкой публике известна митральеза Гатлинга

Это оружие можно нередко увидеть в голливудских фильмах. Хотя она и отличается от классической модели тем, что стволы на ней проворачиваются во время стрельбы.

Как правило установка митральезы производилась на лафет по своему внешнему виду, напоминающему колесный лафет под небольшое орудие.

В некоторых случаях основанием была переносная тренога, похожая на штатив фотоаппарата. Для стрельбы митральезы использовался механический ручной привод.

В 1859 году, митральеза была представлена Наполеону III. Разработку данной усовершенствованной модели вел французский промышленник Жозеф Монтиньи. В этом же году митральеза была принята на вооружение армии Франции.

Это было грозное и страшное оружие

Митральеза вела плотный залповый огонь по наступающим силам противника. После серии залпов, митральеза должна была перезаряжаться. Делалось это с помощью сменной обоймы вручную.

Оружейный расчет

  • Обслуживал митральезу расчет из шести человек.
  • Непосредственно огонь вели двое, остальные готовили орудие к следующему залпу.
  • Во время боя, митральеза передвигалась на собственных колесах вручную или переносилась на руках. Иногда использовалась конная тяга.
  • Но чаще всего митральезу устанавливали стационарно, на подбое артиллерийского орудия.

Митральеза на войне

Во время франко-прусской война 1870 - 1871, митральеза показала себя с наилучшей стороны. В этой войне французы использовали несколько видов митральез. У каждой были свои особенности. Некоторые выпускали за один залп 200 пуль, другие около 70.

Митральеза Гочкиса

  • имела пять стволов и выпускала 80 пуль на расстояние свыше полутора километров.

К сожалению французы не учитывали тактику при применении митральезы. Часто ее ставили на открытое место, в результате чего расчеты несли тяжёлые потери от ответного огня. Но эффект от применения митральезы был ошеломляющий. В то время атаки проходили стройными рядами и это приводило к огромным жертвам. Митральеза буквально выкашивала ряды наступающих.

Митральеза на флоте

Также митральеза с успехом показала себя на флоте. Ее активно использовали в борьбе с миноносцами врага.

Смена 

И митральеза также постепенно теряла свои позиции.

Дело в том, что помимо митральезы, артиллерия активно развивалась и на смену примитивным орудиям пришли нарезные пушки, способные вести стрельбу снарядами со шрапнелью. Именно шрапнель стала причиной постепенного вымирания митральезы.

  • Снаряды доставляли шрапнель на расстояние в несколько раз дальше, чем могла стрелять митральеза.
  • Плюс эффект от взрыва снаряда, был куда более поражающим. А если учесть, что снаряды со шрапнелью появились у всех развитых армий того времени, то позиции митральезы резко пошатнулись.

Вторым ударом по митральезе стало появление пулемета. Если митральеза была скорее орудием, чем пулеметом, то именно пулемет "Максим" поставил окончательную точку в истории митральезы.

Чудовищная автоматическая скорострельность "Максима" в 450 выстрелов в минуту, небольшие размеры, мобильность и расчет в два человека, существенно выигрывал у митральезы.

С каждым годом, митральеза все меньше и меньше использовалась в боевых действиях. Если на флоте ее еще активно применяли, то в сухопутных операциях использовали редко. Конечно, предпринимались попытки всячески усовершенствовать конструкцию митральезы. Но это оружие все равно очень сильно проигрывали пулеметами.

Последняя митральеза просуществовала в британской армии до 1907 года.

 

 

Темы пушка порох митральеза
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Силовые структуры
Митральеза. За один шаг до пулемета
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