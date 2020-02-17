Митральеза. За один шаг до пулемета

Как только появилось первое метательное оружие, человек не переставал мечтать о том, как увеличить плотность стрельбы.
Предпринимались различные попытки создать такое оружие, которое за короткий период сможет отправить в сторону врага наибольшее количество поражающих элементов. До изобретения пороха такие конструктивные эксперименты ставили на арбалетах.
С появлением пороха многое изменилось. На смену стрелам и камням, пришли ядра и картечь. Но даже получив такую смертоносную силу, военные не переставали думать о том, как без перезарядки осуществлять непрерывную стрельбу и главное делать это прицельно.
Одним из таких первых инженерных решений, было увеличение количества стволов. И действительно в данном случае плотность огня увеличивалась, и враг попадал под мощный обстрел практически из одной оружейной единицы.
Одним из таких инженерных решений стала митральеза.
В переводе на русский язык митральеза переводится как картечница.
Появилась митральеза по причине того, что с усовершенствованием артиллерии, стали появляться трудности со стрельбой картечь из нарезных артиллерийских стволов. Конструкция митральезы была не очень сложна.
Это оружие можно нередко увидеть в голливудских фильмах. Хотя она и отличается от классической модели тем, что стволы на ней проворачиваются во время стрельбы.
Как правило установка митральезы производилась на лафет по своему внешнему виду, напоминающему колесный лафет под небольшое орудие.
В некоторых случаях основанием была переносная тренога, похожая на штатив фотоаппарата. Для стрельбы митральезы использовался механический ручной привод.
В 1859 году, митральеза была представлена Наполеону III. Разработку данной усовершенствованной модели вел французский промышленник Жозеф Монтиньи. В этом же году митральеза была принята на вооружение армии Франции.
Митральеза вела плотный залповый огонь по наступающим силам противника. После серии залпов, митральеза должна была перезаряжаться. Делалось это с помощью сменной обоймы вручную.
Во время франко-прусской война 1870 - 1871, митральеза показала себя с наилучшей стороны. В этой войне французы использовали несколько видов митральез. У каждой были свои особенности. Некоторые выпускали за один залп 200 пуль, другие около 70.
К сожалению французы не учитывали тактику при применении митральезы. Часто ее ставили на открытое место, в результате чего расчеты несли тяжёлые потери от ответного огня. Но эффект от применения митральезы был ошеломляющий. В то время атаки проходили стройными рядами и это приводило к огромным жертвам. Митральеза буквально выкашивала ряды наступающих.
Также митральеза с успехом показала себя на флоте. Ее активно использовали в борьбе с миноносцами врага.
И митральеза также постепенно теряла свои позиции.
Дело в том, что помимо митральезы, артиллерия активно развивалась и на смену примитивным орудиям пришли нарезные пушки, способные вести стрельбу снарядами со шрапнелью. Именно шрапнель стала причиной постепенного вымирания митральезы.
Вторым ударом по митральезе стало появление пулемета. Если митральеза была скорее орудием, чем пулеметом, то именно пулемет "Максим" поставил окончательную точку в истории митральезы.
Чудовищная автоматическая скорострельность "Максима" в 450 выстрелов в минуту, небольшие размеры, мобильность и расчет в два человека, существенно выигрывал у митральезы.
С каждым годом, митральеза все меньше и меньше использовалась в боевых действиях. Если на флоте ее еще активно применяли, то в сухопутных операциях использовали редко. Конечно, предпринимались попытки всячески усовершенствовать конструкцию митральезы. Но это оружие все равно очень сильно проигрывали пулеметами.
Последняя митральеза просуществовала в британской армии до 1907 года.
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