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Автор Мария Иванова

Интересное об огнестрельном оружии

Силовые структуры

Иметь огнестрельное оружие - норма почти для всех американцев. Вы только представьте себе - 88 стволов на 100 человек. Это самый высокий показатель по миру.

  • Власти научились каким-то образом контролировать ношение оружия и его применение, ведь США аж на 28 месте в мире по убийствам. Имея огнестрельное оружие в каждом доме, сложно удержаться на такой позиции.

Если говорить о печальных последствиях, то в США большинство смертей от оружия происходят в результате самоубийств, но ведь если человек решил покончить с жизнью, он может сделать это и без ствола.

  • Второй интересный факт об огнестрельном оружии - фирма под названием Daisy Outdoor Products раньше создавала и продавала ветряные мельницы, а теперь она же изготавливает оружие. 

Вот такое вот решение - что популярнее, на чем можно больше заработать, то и будем предлагать людям. Это, конечно, логично.

Зачем оружие космонавтам?

Забавный факт - вы знали, что российские космонавты имеют на борту оружие, чтобы защищаться от...кого?

  • От медведей.

Дело в том, что они могут сесть в районе тайги, так что оружие может спасти жизнь.

Интересный закон штата Аризона

  • При себе можно носить огнестрельное оружие, но нельзя носить нунчаки - они опаснее.

Вот такие дела. А если вы думаете, что получить пулю в тело - больно, то уверяем вас, вы ничего не почувствуете кроме шока. Сначала шок, потом обморок. Такие вот действия.

  • А в штате Кеннесо вообще есть закон, по которому каждая семья должна иметь в доме оружие.

Пушка-рекордсменка

Что касается большого огнестрельного оружия, рекорд поставили нацисты, они построили самую большую по размерам пушку:

  • ее вес достигал 1300 тонн, 
  • расстояние, которое преодолевали снаряды - 40 километров.

Какое ранение самое опасное?

Если сравнивать два вида - проникающее ранение и ранение без выходного отверстия, то опаснее второе.

Дело в том, что пуля внутри вашего тела может натворить много бед - она рикошетит.

Так что, внутренние органы могут остаться в большом плюсе, если пуля покинет тело сама, то есть - насквозь. Интересно еще и то, что если вы в бронежилете и думаете, что не почувствуете выстрела, то это не так. Бронежилет не поможет вам избежать боли, потому что это сильный удар, можно сравнить с тем, что на вас запрыгнула лошадь. Сильный удар вы все же ощутите.

И напоследок, статистика гласит, что только пять процентов всех выстрелов, что раздаются на Земле, являются смертельными.

 

Темы сша факты оружие
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