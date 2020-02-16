Интересное об огнестрельном оружии

Иметь огнестрельное оружие - норма почти для всех американцев. Вы только представьте себе - 88 стволов на 100 человек. Это самый высокий показатель по миру.
Если говорить о печальных последствиях, то в США большинство смертей от оружия происходят в результате самоубийств, но ведь если человек решил покончить с жизнью, он может сделать это и без ствола.
Вот такое вот решение - что популярнее, на чем можно больше заработать, то и будем предлагать людям. Это, конечно, логично.
Забавный факт - вы знали, что российские космонавты имеют на борту оружие, чтобы защищаться от...кого?
Дело в том, что они могут сесть в районе тайги, так что оружие может спасти жизнь.
Вот такие дела. А если вы думаете, что получить пулю в тело - больно, то уверяем вас, вы ничего не почувствуете кроме шока. Сначала шок, потом обморок. Такие вот действия.
Что касается большого огнестрельного оружия, рекорд поставили нацисты, они построили самую большую по размерам пушку:
Если сравнивать два вида - проникающее ранение и ранение без выходного отверстия, то опаснее второе.
Дело в том, что пуля внутри вашего тела может натворить много бед - она рикошетит.
Так что, внутренние органы могут остаться в большом плюсе, если пуля покинет тело сама, то есть - насквозь. Интересно еще и то, что если вы в бронежилете и думаете, что не почувствуете выстрела, то это не так. Бронежилет не поможет вам избежать боли, потому что это сильный удар, можно сравнить с тем, что на вас запрыгнула лошадь. Сильный удар вы все же ощутите.
И напоследок, статистика гласит, что только пять процентов всех выстрелов, что раздаются на Земле, являются смертельными.
Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.