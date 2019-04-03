Вертолеты и "кукурузники" против истребителей

Кукурузник сбивает истребитель.

Во время Корейского конфликта 1950 года произошел довольно интересный, но трагический случай. В этой войне американцы применили новейший по тем временам всепогодный истребитель F-94. Считалось, что у корейцев нет даже близкого по типу самолета. И, естественно, американцы чувствовали себя в воздухе крайне вольготно. Но доподлинно известен случай, когда причиной гибели новейшего американского самолета стал старый кукурузник советского производства По-2.

Это событие подтверждено, как американской, так и корейской стороной. Но причины гибели американского самолёта немного разнятся.

По утверждениям корейцев, во время неравного воздушного боя, летчик, управлявший кукурузником, сознательно повел машину на таран. При этом, в результате столкновения погибли экипажи обоих самолетов. По утверждениям американской стороны, пилот F-94 никак не мог выйти на угол атаки кукурузника из-за его небольшой скорости. В конечном итоге, летчик американского самолёта принял решение снизить скорость до критической, в результате чего машина сама свалилась в штопор и разбилась.

Вертолет сбивает истребитель.

В истории практически нет упоминаний о том, что боевой вертолет способен сбить превосходящий его по скорости истребитель. Но только если речь не идет о вертолетах советского производства. Событие произошло в Ливане, летом 1982 года. Вертолет Ми-24 сирийских ВВС обнаружил колонну израильской бронетехники. Пилоты решили уничтожить ее. Понимая всю тяжесть своего положения, израильтяне запросили помощь авиации. На помощь атакованным товарищам ВВС Израиля отправили два истребителя F-4 "Фантом". Когда истребители вышли на линию огня в 8 км, луч от радара наведения "Фантома" был обнаружен сирийским вертолетом. В этот момент вертолет произвел пуск управляемой ракеты. В результате этой ответной атаки израильский истребитель был сбит.

Второй подобный случай произошел во время войны между Ираном и Ираком в 1984 году. Интересно, что и в этой воздушной дуэли участвовали те же машины. Это был советский вертолет Ми-24 и американский "Фантом". Во время боя по иракскому вертолёту нанес ракетный удар иранский истребитель. Но вертолет оказался на сверхмалой высоте, что не дало ракете обнаружить цель. Тогда иранский летчик решил уничтожить вертолет из бортовой пушки.

Когда иранец зашёл на атаку, вертолётчики выпустил в сторону иранца все свои 32 неуправляемые ракеты. Естественно у иранца не было шанса проскочить такой ракетный частокол.

Фото: Pravda.Ru

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