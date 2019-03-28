Великий Панджандрум: катушка с ракетными двигателями, набитая взрывчаткой

Перед высадкой союзников в Нормандии командование было крайне озабочено возможностью уничтожения береговых укреплений. Была реальная угроза, что атака десанта будет остановлена ещё на пляже. Для решения проблем с береговыми укреплениями рассматривалась любая возможность. Одним из предполагаемых проектов был "Великий Панджандрум".

Это был большой цилиндр, к которому крепилось два колеса диаметром три метра. По своему внешнему виду конструкция напоминала гигантскую катушку. Предполагалось, что в цилиндре будет находиться большой заряд взрывчатки, а колеса должны были крутиться благодаря примитивным ракетным двигателям, прикрепленным по окружности колеса.

Считалось, что "Великий Панджандрум", попав на пляж и активировав ракетные двигатели, должен был развивать скорость до 60 км/ч. И, сметая все на своем пути, устремляться к бетонным укреплениям. Когда он оказывался возле бетонной стены, взрывчатка детонировала и в укреплении возникала брешь, куда и устремлялась пехота.

Но, увы, испытания показали крайнюю нестабильность такой конструкции. Все дело в том, что задать точное направление подобному механизму было крайне трудно. Даже на ровной поверхности он часто менял направление, что уж говорить о хорошо укрепленном пляже. Нередко "Великий Панджандрум" заваливался на бок, или разворачивался и несся в обратную сторону. Следует добавить, что даже пулевой выстрел мог детонировать заряд еще на начальном этапе высадки. А взрыв такого количества взрывчатки мог унести сотни жизней своих солдат.

В процессе испытаний, конструкторы пытались стабилизировать конструкцию, добавив третье управляемое колесо, но результатов это не дало. К тому же, ракетные двигатели разгоняли конструкцию почти до ста кмч, а на такой скорости сами ракетные двигатели отваливались от вибрации. Но конструкторы не опускали рук и снова пытались довести свое детище до ума.

В январе 1944 года "Панджандрум" был представлен военной комиссии. На приеме присутствовало все военное руководство. Испытания начались довольно штатно. "Панджандрум" начал ровное движение по прямой траектории и быстро стал набирать скорость. Когда его скорость достигла 90 кмч, ракетные двигатели стали отваливается и лететь в разные стороны. Один двигатель чуть не убил оператора, который снимал испытания на кинопленку. В итоге "Панджандрум" превратился в летящее огненное колесо, которое очень скоро превратилось в груду горящих обломков. Естественно высокое военное начальство сразу исключило этот проект.

Фото: Соцсети

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