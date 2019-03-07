В США рассказали, как МТС на взятках зашла в Узбекистан

Где были российская и узбекская прокуратуры в деле о взятках российских телекомуникационных компаний МТС и "Билайн"?

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США объявила 6 марта о том, что российский телекоммуникационный провайдер ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) заплатит 100 миллионов долларов США, чтобы урегулировать обвинения SEC в нарушении Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и оставить за собой бизнес в Узбекистане.

Об этом сообщает сайт menafn.com. Согласно SEC, МТС "подкупила узбекского чиновника, который был связан с бывшим президентом Узбекистана (Керимовым - Ред) и имел влияние на узбекский регуляторный орган в сфере телекоммуникаций". В ходе реализации этой схемы, МТС осуществляла "незаконные платежи" в размере не менее 420 млн. долларов "с целью получения и ведения бизнеса", что в течении восьми лет принесло компании " более 2,4 миллиарда долларов дохода".

Взятки направлялись подставным компаниям, контролируемым узбекским чиновником, и были "замаскированы" в бухгалтерских книгах МТС как "затраты на приобретение, опционные платежи, покупки регулирующих активов и благотворительные пожертвования". "Создание бизнеса на основе взяточничества передает интересы американского бизнеса и инвесторов во власть коррумпированных чиновников", — сказал menafn.com Чарльз Каин, начальник отдела FCPA отдела исполнения SEC.

МТС согласилась с американцами в том, что нарушила положения Закона от 1934 года по борьбе со взяточничеством, и наложением штрафа в размере 100 миллионов долларов. На основании этого было заключено соглашение об "отсрочке судебного преследования" с Министерством юстиции США, после чего дочерняя компания МТС в Узбекистане признала себя виновной в федеральном суде и согласилась выплатить штраф в размере 850 миллионов долларов США с учетом суммы в 100 миллионов для SEC.

Компания также обязалась сохранить независимый мониторинг соответствия в течение по крайней мере трех лет. Это третий случай, возбужденный SEC и Министерством юстиции с участием государственных компаний, работающих на телекоммуникационном рынке Узбекистана. В целом, эти действия привели к взысканию американскими и иностранными властями 2,6 миллиардов долларов, указывает menafn. Добавим, что, в том числе, ранее были оштрафованы "Билайн" и шведская Telia.

SEC объявила благодарность за сотрудничество "коллегам" из прокуратуры и следствия из Нидерландов, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Латвии. Ценную помощь также оказали коллеги из регулирующих и правоохранительных органов Великобритании, Франции и Ирландии, в том числе Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов, Валютное управление Каймановых островов, Валютное управление Бермудских островов, Центральный банк Ирландии.

Вопрос, почему не при деле оказались узбекские и российские коллеги? И второй. В Узбекистан заходят и американские компании, например, "Кока-Кола" зашла через мужа Гюльнары — дочери Керимова. Неужели без взяток? И третий. Оказывает ли американская судебная система давление на российский и любой другой бизнес, чтобы расчистить дорогу родному американскому?

Как сказал "Правде.Ру" заведующий кафедрой международного права МГУ, кандидат юридических наук Алексей Исполинов, у США законодательство имеет экстерриториальный характер. Если компания имеет отношение к Соединенным Штатам, например у нее есть там активы и имеются данные, что компания занимается подкупом в третьих странах, то эта компания может быть привлечена на нарушение антикоррупционного законодательства.

По словам эксперта, заключение мирового соглашения было нужно, чтобы избежать уголовного преследования сотрудников и больших штрафов. История с задержанием в Канаде вице-президента Huawei предельно показательна и аналогична, отметил Алексей Исполинов. Вряд ли кто-то захочет из руководства МТС планировать свои новогодние каникулы, летний отпуск, зная что может быть арестован в любой третье стране.

Алексей Исполинов не считает, что это все случаи "нечестной конкуренции". "Ничего подобного, американские суды принимают иски к американским компаниям, которые совершили преступление против человечества, допустили серьезные нарушения прав человека, экологические преступления в третьих странах. Компании за это выплачивают очень большие деньги", — отметил эксперт.

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