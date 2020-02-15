Император против узурпатора

История говорит нам, что иногда справедливость все-таки торжествует, проявляя себя не только в обычной жизни, но и в такой стороне деятельности государства, как военное дело.

Знаменитая победа законного августа Рима Константина над узурпатором Макензием осенью 312 г. нашей эры — наглядное подтвержден е этому тезису.

Воюют не числом

В 312 г. нашей эры в Риме правил император Макензий, который силой неправедно захватил власть.

В то же время законный наследник Константин, военачальник, был провозглашен своими легионерами Августом. Узнав об этом и очень боясь потерять власть, Макензий объявил Константину войну.

Тот принял вызов и двинул свою армию на Рим.

Константину нечего было терять. Он понимал, что Макензий, чувствуя с его стороны угрозу, будет все время искать пути избавиться от соперника. Так что объявление войны сыграло на руку законному наследнику римского императора.

К тому же армия Константина прошла с ним огни и воды, сражаясь в Галлии с воинственными племенами кельтов и германцев. Его воины были на стороне своего военачальника, прекрасно понимая законность его притязаний.

Константин идет на Рим

Поэтому, совершенно не колеблясь, Константин пошел на Рим, зная о том, этот город практически неприступен. Его армия была хуже вооружена, чем легионы противника. Численность его войска была в четыре раза меньше, чем число воинов в армии Макензия. И все-таки Константин вдохновляет свои легионы и идет на Рим, чтобы отстоять законное право на императорский престол.

В это время Макензий

У Макензия все происходит с точностью до наоборот. Он набирает войска везде, где только может. В рядах его легионов появляются легионеры, уже ушедшие на покой.

Он набирает наемников — мавров и гетулов, воинственных племен из северо-западной Африки. В качестве тарана Макензий надеется использовать "тяжелую артиллерию" — катафрактов, закованную в железо кавалерию. К основной силе узурпатора относилась и преторианская гвардия. Но этого Макензию показалось мало, и он набирает призывников из италийской молодежи.

И хотя воинов у Макензия было в четыре раза больше, боевой дух его армии оставлял желать лучшего.

Наемники из Африки не привыкли сражаться в составе крупных сил.

Многие из солдат-легионеров не горели желанием сражаться за "фальшивого" Цезаря.

Призывники ни разу не участвовали в боевых действиях.

Так что по-настоящему Маеензий мог рассчитывать исключительно на своих преторианцев.

Если Константин был все время в рядах своего войска, в сражениях идя впереди своих легионов, то Макензий до последнего сидел в Риме, ни разу не выходя на улицу, так как оракул предсказал смерть на открытом пространстве. К тому же большую роль играл и тот факт, что в войске Константина было подавляющее число христиан.

Стремительный натиск решил исход битвы

Несмотря на неравенство сил и неприступность столицы Римской империи Константин пошел на Рим.

Первая встреча двух армий состоялась у города Турин, потом у Вероны, затем у Брешии. И везде города закрывали ворота перед армией Макензия, зато охотно впускали войско Константина. Легионы Мвакензия отступали, и наконец Константин подошел к Риму.

Незадолго до этого Макензий обратился к священной книге Сивилл и получил предсказание, что в этот день погибнет враг римлян.

Вдохновившись пророчеством, он наконец вышел из помещения и направился к Мальвискому мосту, на реку Тибр, где были сосредоточены основные силы его войска.

Мальвийский мост был уничтожен по его же приказу, но Макензий, уверенный в прорицании, решил переправить армию на другой берег, построив переправу из лодок.

Переправив свои легионы, Макензий расставил их так, что в центре находились преторианцы, разбавленные призывниками, а справа и слев от них стояла тяжелая конница.

Константин, подойдя к полю боя, решил закончить битву одним мощным ударом и направил свою конницу на левый фланг армии Макензия.

Тяжелая конница не выдержала и отступила к переправе. Но легкие лодки не выдерживали закованных в железо всадников, и те шли на дно вместе с лошадьми. Увидев, как разворачиваются события, призывники и те солдаты, которые не поддерживали Макензия, просто сбежали с поля боя.

Дольше всех сражались преторианцы, но увидев, что сам Макензий тоже сбежал, прекратили сопротивление. А узурпатор в тяжелом панцире попытался переправиться по лодкам на коне и утонул.