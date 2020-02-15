Последнее сражение Наполеона

Наполеон Бонапарт был великим полководцем. Методы ведения боевых действий, с которыми он выигрывал сражения, вошли в историю военного дела.

Но и у великих полководцев бывают ошибки, которые заканчиваются поражениями. Не стала исключением для Наполеона и битва при Ватерлоо.

Снова император

В 1814 году Наполеон был свергнут и отправлен в почетную ссылку на остров Эльба. При этом он сохранил при себе отряд из 15999 солдат, несколько пушек и 8 кораблей.

Во Франции зрело недовольство новым королем Людовиком XVIII, и экс-император решил использовать настроения людей, что опять вернуть трон.

Со своим отрядом он высадился во французском порту Жуан и двинулся на Париж. Французы приветствовали императора, вступали в его отряд, и когда в 15 марта 1815 года Бонапарт вступил в Париж, вместе с ним вошло уже внушительное войско.

Вновь став императором, Наполеон объявил соседним странам о том, что отныне Франция не будет нарушать ничьих границ.

Но страны коалиции справедливо опасаясь талантливого противника и хорошо зная его коварство, решили покончить с французской армией Наполеон решил опередить врага, во много раз численностью превосходившего его армию, и отправился уничтожать войска членов коалиции по одному.

В Пруссию

Первой целью Наполеона стала прусская армия под предводительством генерала Блюхера.

Он вторгся в Бельгию, где в битве при Линьи нанес поражение прусской армии несмотря на то, что у той был в 3 раза больше солдат. Он успел это сделать до подхода армии, состоявшей из англичан, шотландцев и голландцев.

Правда, Наполеон не до конца расправился с пруссаками, которые, потерпев поражение, отступили, сохранив боеспособными основные силы. Преследовать прусскую армию отправился 30-тысячный корпус маршала Груши, а армия Наполеона стала готовиться к сражению с Веллингтоном.

Победа любой ценой

Наполеон планировал начать атаку позиций противника рано утром. Но прошедший ливень заставил французов ждать, пока земля подсохнет.

Наконец Бонапарт двинул свои войска на правый фланг коалиционеров. Это был обманный маневр, так как основной удар планировалось сделать на левом фланге. В это время на помощь англичанам и голландцам подошла часть прусской армии, которая, отступив после поражения, сохранила свои порядки.

Наполеону стало ясно, что он должен разгромить Веллингтона до подхода пруссаков

В это время маршал Груши громил арьегард прусской армии, в то время, как ее основные вилы уже были в Ватерлоо. Офицеры его окружения, услышав звуки боя, доносящиеся из Ватерлоо, просили командующего пойти на помощь Наполеону. На эти просьбы маршал отвергал, утверждая, что не получал приказа возвращаться.

Тем временем французы предприняли отчаянный штурм правого фланга и центра коалиционных войск и смели овладеть холмом Мон-Сэн-Жан.

При этом как французская, так и шотландская конница практически были уничтожены. В это время на помощь Веллингтону подошли прусские войска. Против Наполеон бросил часть резерва - Молодую гвардию, которая какое-то время сдерживала противника.

Наполеон бросил в ход последний своей резерв - Старую гвардию.

Разгром

Им удалось подняться на холм, но там их в упор расстреляли британские гвардейцы. Из всего отряда погибло 300 лучших гвардейцев Бонапарта. Остальным пришлось отступать из-под огня.

Видя, что даже гвардейцы бегут, остальная часть французской армии тоже пустилась в бегство.

Разгром французской армии продолжался еще несколько дней. В Париж с Наполеоном вернулось не более 3 тыс. солдат. На поле боя осталось 25 тыс. французов, 8 тыс. попали в плен. Кроме того, Наполеон потерял 90% орудий.