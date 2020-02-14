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Автор Александр Толмачев

Особенности войны во Вьетнаме

Силовые структуры

Ни одна из американских операций, которые хотели разобраться с ситуацией во Вьетнаме "малыми силами" не привела к умиротворению в этом азиатском регионе.

Дело в том, что партизаны не хотели вести войну по известным схемам, они наносили точечные удары из засад, ведя партизанскую войну. Именно они выбирали место, время и объекты нападения, нанося огромный ущерб американским войскам во Вьетнаме.

Так, один из ветеранов той страшной войны сказал, что

на протяжении всей войны солдаты плясали под дудку партизан, которые сохраняли инициативу в своих руках на протяжении более десяти лет войны.

Представители Вьетконга воевали только на своих условиях в удобной для них ситуации. А если получалось так, что они попадали в ловушку — то дрались на смерть.

Тактика северян

Во время Вьетнамской войны северяне пользовались тактикой "захвата за пояс". То есть они вели действия на небольших расстояниях от противника, дабы исключить возможность огня с воздуха.

Интересно, что для коммунистов было не важно, кому достанется территория после сражения. С их точки зрения сам факт ведения борьбы, который видят их сограждане, однажды сподвигнет их перейти на сторону Северного Вьетнама.

Но все же нельзя не отметить, что Вьетконг не считался со своими потерями — человеческая жизнь была для них не шибко важна, и потери составляли более десяти тысяч каждый месяц.

Методы психологической войны

Но и представители США не были лыком шиты, используя методы психологической войны.

Суть заключалась в том, чтобы сломить противника изнутри, расширяя методы ведения борьбы, увеличивая шансы на победу не путем прямых боевых действий, а с помощью психологического давления.

Во Вьетнаме находились несколько особых рот, занимающихся подобными заданиями. Если обобщать, то "психологические" войска американцев представляли собой более тысячи человек. К подобной работе привлекали и самих вьетнамцев.

Так в чем же суть?

Американцы пытались запугать и деморализовать не только силы Вьетконга и Армии Республики Вьетнам, но и простых жителей.

Для этого использовали листовки, радиопередачи, устную речь, где делался упор не на политические и военные аспекты, а на социальные и личные мотивы.

Воздействовали и эмоционально — пускали ужасающие звуки: вопли детей, крики женщин, включали национальную музыку вьетнамцев, связанную со злыми духами. Использовали звуки диких зверей.

Однажды перед наступлением американцы включили запись, на которой слышался ужасающий крик орла вперемешку с детскими голосами на национальном наречии.

Американские бомбардировщики сбрасывали листовки, пропитанные пропагандой, дабы воздействовать на простых людей, сочувствующих коммунистам. Широко применялась агитация с помощью радио и телевидения (вопреки распространенному мнению, уже к началу семидесятых около восьмидесяти процентов вьетнамцев могло смотреть телевидение).

 

 

Темы сша вьетнам тактика войны
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