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Автор Ирина Гусакова

Какие личные качества привели Наполеона к вершине его величия и поражению

Силовые структуры

Восхождение Наполеона к власти и его поражение являются одними из самых ярких в истории человечества моментов.

Французский солдат, ставший императором, совершивший переворот в военном деле, юриспруденции и образовании, он остается одной из самых известных исторических личностей. Несмотря на все достижения, его завоевательные кампании потерпели поражение, и в конце концов он умер в изгнании.

Историки до сих пор спорят, что позволило Наполеону достичь вершины его величия, и сходятся только в том, что это было сочетание нескольких факторов, среди которых его амбиции, несомненные способности и умение добиваться своей цели.

Одержимость движением вверх

Наполеон родился в семье, которая считала себя принадлежащей к элите портового города Аяччо на Корсике. Но семья была совсем небогата и жила весьма скромно, занимая всего лишь несколько комнат в старом доме.

Отец Наполеона, принадлежащий к аристократии, имел большие амбиции касательно будущего его сыновей. И это не могло не передаться им.

В возрасте девяти лет он начал обучение в военной академии, где его происхождение, акцент и сомнительный аристократический статус привели к неприятию со стороны одноклассников. Наполеону, стремившемуся стать офицером, пришлось преодолевать травлю и сопротивление окружавшего его общества, чтобы достичь своей цели.

Для этого он занимался самообразованием и даже пытался писать философские и поэтические работы.

Позднее он впечатлял многих своим образованием в самых различных областях науки и искусства.

Он не гнушался любых денег

Наполеон приветствовал Французскую революцию, свершившуюся в июле 1789 года. Ему было тогда 19 лет.

В революции он видел возможность избавиться от ограничивавших его социальных барьеров. Но когда он оказался в Париже пятью годами позднее, то столкнулся с реальностью, которая управлялась двумя вещами: деньгами и сексом. В хаосе, наступившем после революции, некоторые спекулянты умудрялись быстро "заработать" огромные состояния.

Наполеон не смог удержаться от этого занятия, особенно когда его отец умер в 1785 году, оставив после себя большие долги. Наполеону приходилось содержать на скромное офицерское жалование его мать и семерых младших детей. Желание быстро заработать денег привело к тому, что он стал покупать и продавать собственность казненных на гильотине аристократов.

Несмотря то, что он всегда недолюбливал тех, кого называл "деловыми людьми", он все же не брезговал сомнительными источниками доходов.

Страх, что его сочтут слабым

Его недоверие к женщинам и сексуальная неуверенность усугубляли его замкнутость. Нередко это влияло на ход переговоров, которые он считал подобием поединка, где должен был одержать верх. Он никогда не мог увидеть, что некие уступки могут подарить ему больше преимуществ и выгод, чем упорство. Так, если бы он продлил период мира, отдав Британии Мальту в 1803 году, у него было бы достаточно времени, чтобы восстановить экономику Франции и ее флот.

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