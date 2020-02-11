Разгром персов Александром. Битва при Иссе

К 333 г. до н. э. Александр Македонский овладел всей Персией, разбив войска персидского царя Дария.

Но все же персы не сдались и периодически собирали армию для возвращения былого могущества. Так случилось и в этот год. Александру донесли, что персы собирают войско на территории Сирии.

Он тут же приказал своей армии выступить в поход.

По узким горным ущельям

Путь к месту, где разбила лагерь персидская армия, лежал через горы. Александр выбрал путь на южном направлении. В это время персы снялись и вышли в тыл македонцев, пройдя северным направлением. Они дошли до города Иссы и заняли его. Александр, узнав об этом, развернул свою армию навстречу неприятелю и направил ее к Иссе.

Александр прекрасно понимал выгоду положения своей армии. Путь к Иссе вел через узкие горные ущелья, в которые не могло войти большое число воинов одновременно. Поэтому он решил напасть на персов в Иссе, чтобы заставить их отступать через узкое ущелье.

Несмотря на то, что персидская армия была многочисленна и ее фронт растянулся на 4 км, состав войска был довольно пестрым. Разгромленные персы имели только отряд царя Персии по центру, тяжело вооруженной пехоты на флангах и конницу на правом фланге. Остальная армия состояла из греческих и азиатских наемников, а также 20-тысячного отряда варваров.

Македонцы расположились напротив неприятеля таким образом, что правый фланг, где стояла конница под предводительством самого Александра,, должен был нанести главный удар. Конницу поддерживала фаланга гоплитов, а на левом фланге действовала конница присланная из союзных государств. В резерве у армии Александра находился отряд македонских воинов.

Армии македонцев и персов стояли по обеим сторонам реки Пинар.

Атака на Дария

Бой начался с атаки македонской конницы под предводительством Александра. Форсировав реку, они напали на центр персов, где находился сам Дарий, так быстро и с таким напором, что персидскому царю грозила опасность встретиться с Александром лицом к лицу. Дарию пришлось спасаться бегством. За ним побежал и весь центр персов.

В это время на левый фланг македонцев набросилась конница персов и разбила один из отрядов кавалерии союзников. Но к этому времени Александр, не став преследовать бежавшего Дария, пове5рнул на левый фланг и напал на персидскую конницу. Те в беспорядке отступили. Вскоре обратилась в бегство вся персидская армия. Македонцы бросились за врагом, чтобы уничтожить его окончательно.

В этот момент сказалось более выгодное положение армии Александра. Персы отступали по узким ущельям. В них скапливались толпы воинов, возникала давка, и персидские солдаты погибли от своих и чужих.

В результате битвы при Иссе армия царя Дария была полностью разгромлена. В результате умелого командования Александра и правильно составленного им плана персы потеряли 100 тыс. воинов, а македонцы только 450.

Политический итог битвы при Иссе был неутешителен для Дария, которому пришлось бежать за Ефрат. Его армия разбита, флот рассеян, а Александр именовал себя повелителем всей Азии..