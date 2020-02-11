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Автор Сергей Сет

Карфагенское окружение римлян. Битва при Каннах

Силовые структуры

В 218-216 годах до н. э. великий карфагенский полководец Ганнибал предпринял поход на Римскую империю.

Он разбивал поочередно небольшие римские соединения на территории империи, но идти на штурм укрепленного Рима не решался.

  • Он ожидал, дать бой имперской армии, разгромить ее, а потом уже идти на Вечный город.

Изматывающая тактика Фабия Максима

Успешным походом по империи Ганнибал хотел заставить союзников империи перейти на его сторону. Сенат Рима, узнав о намерениях Ганнибала, назначил консулом Фабия Максима, который не давал карфагенской армии решающей битвы, а следовал за Ганнибалом, подтачивая его силы небольшими боями. Подобная тактика, пагубная для карфагенской армии, не устраивала Рим, и Сенат сменил Фабия, назначив на его место военачальников Варрона и Павела.

Сраженье устье реки Ауфрид

К этому времени Ганнибал захватил в городе Канны римские армейские продовольственные склады, и построил там укрепленный лагерь. Варрон и Паве поспешили в Канны, и римская армия расположилась в двух километрах от карфагенян.

Войска римлян были готовы к бою, но военачальники не могли прийти к единому мнению по поводу того, в каком месте дать сражение Ганнибалу. Павел утверждал, что поскольку у карфагенян многочисленная и первоклассная конница, нужно выбрать место, где римская пехота будет защищена. Варрон настаивал на немедленном сражении на равнине.

  • В результате победил Варрон, и сражение состоялось 2 автуста 216 г. в устье реки Ауфрид.

В карфагенской армии было 40 тыс. пехотинцев и 10 тыс. конников, а численность римской армии составляла по разным источникам от 60 до 80 тыс. солдат.

Варрон, чтобы свести на нет преимущество конницы еще за день до битвы отправил свои легионы к лагерю противника. Но легкая конница и пехота Ганнибала напали на римлян во время их передвижения. Но Варрон выпустил вперед тяжеловооруженных пехотинцев и конницу, и карфагеняне отступили.

Решающая схватка

На следующий день войска обеих армий были готовы к решающей схватке. Варрон выстроил римлян в виде огромной фаланги, которая была способна маневрировать и перемещаться. Конницу командующий поставил на фланги, и еще оставил в лагере 10 тыс. человек для нападения на карфагенскую стоянку.

Ганнибал пренебрег защитой центра, усилил фланги лучшими воинами. Иберийская и кельтская конница и пехота, подкрепленная ливийскими тяжеловооруженными пехотинцами стояли на левом фланге Правый фланг занимала нумидийская конница.

  • Бой начался с того, что легковооруженные пехотинцы обеих армий встретились в бою, "прощупали" силы друг друга и разошлись по своим расположениям.
  • Затем в бой вступила конница Ганнибала. Левый фланг карфагенян напал на правый фланг римской конницы, разбил ее, прошелся по тылам римлян и напал сзади на конницу левого фланга.
  • Успешно атаковав ее, карфагенская конница отогнала римскую кавалерию далеко от поля боя.

В это время пехота карфагенян сражалась с римскими легионами.

В центре Ганнибал расположил большой отряд кельтов, линия которых не была прямой, скорее, выпуклой в сторону противника. Римские манипулы смяли кельтов и устремились вдогонку, не замечая, что оторвались от своих флангов.

Как только римляне врезались в ряды карфагенской армии, ливийские тяжело вооруженные пехотинцы справа и слева окружили манипулы и атаковали их.

Ганнибал приказал окружить армию римлян с флангов все плотнее сжимая кольцо.

Таким образом, римские легионеры вынуждены были сражаться в условиях, когда могли вести бой только те, кто находился в первом ряду обороны. Таким образом численное преимущество римской армии было сведено Ганнибалом на нет.

В последовавшей резне было убито 48 тыс. воинов и 19 тыс. было ранено.

 

 

Темы римляне ганнибал карфагеняне
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