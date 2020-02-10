Римляне не сдаются. Битва при Пидне

Третья Македонская война между Римской империей и Македонией началась после того, как в 168 г. до н.э. на престол Македонии взошел царь Персей.

Он мечтал сделать Македонию независимой, отомстить римлянам за поражения в предыдущих войнах.

Македония борется за свободу

Персей подготовил армию в 40 тыс. воинов и был готов к римскому вторжению. И оно не замедлило последовать. Согласно обвинению Персея сенатом Рима в несоблюдении договора, ранее подписанного его покойным отцом, Рим посчитал нужным наказать строптивого вассала и послал в Македонию войско и флот.

Командующий римской армией Луций Эмилий Павел повел атаки на македонскую армию, засевшую в горных ущельях. Персей отступил к городу Пидна, возле которого в сражении встретились римская и македонская армии.

Перед началом битвы обе армии расположились лагерями на обеих сторонах реки Левкос-Патамос и выжидали. Оба командующих ждали, что противник начнет переправляться через реку для атаки, чтобы напасть на него. Случай решил дело. Однажды македонские кавалеристы напали на римских интендантов, везущих продовольствие римским солдатам.

Римляне бросились на помощь, македонцы тоже, и в результате мелкая стычка переросла в общее сражение.

Македонцы наступали на римлян тяжело вооруженной фалангой. Она производила устрашающе впечатление на врага. В первой линии шли фракийцы в черных тугиках, высокие воины двухметрового роста с блестевшими на солнце щитами и поножами Они поднимали вверх прямые мечи и грозно кричали. За ними двигались соединения союзников македонян, а сзади в доспехах золотого цвета и темно-красных одеждах шли отборные македонские воины.

Превратить поражение в победу

Несмотря на то, что 4-тысячный римский легион состоял из опытных бойцов, расположенных в три линии, македонская фаланга сметая все на своим пути, прорвала сначала линию гастатов, затем вторую линию римских легионеров, а затем вклинилась в линию принципов. Военачальник римлян не покидал ядов своей армии, подбадривая отступавших воинов и пытаясь найти средство спасти положение.

Командующий македонянами царь Персей испугался битвы и уехал в город, объяснив свой отъезд тем, что ему нужно совершить жертвоприношение.

Тем временем римляне отступили, понеся значительные потери. Но отчаявшийся консул Павел вдруг обнаружил слабое место в фаланге. Лишившиеся руководства македоняне двигались с разной скоростью, поэтому в их строю появились разрывы. Павел приказал своим воинам разбиться на небольшие отряды и вклиниться в бреши фаланг. Легионеры с легкостью миновали длинные пики македонян, а, оказавшись лицом к лицу с врагом, вступали в рукопашную схватку, для которой были вооружены лучше, чем македоняне. Постепенно преимуществол стало переходить к римлянам. К тому же третья линия римской армии окружила македонскую фалангу с флангов и зашла ей в тыл. Конница персея, видя такую ситуацию сочла за лучшее покинуть поле боя.

Сражение завершилось полным разгромом македонской армии.

20 тыс. воинов остались лежать на поле битвы.

Военачальник римлян, превративший надвигающееся поражение в заслуженную победу, три дня переживал свой триумф, возвратившись в Рим. Он захватил Персея, множество военных трофеев Так было уничти драгоценностей.

Так прекратило существование македонское государство. По решению римского сената, оно распалось на 4 самостоятельных округа со своим правительством и, валютой, каждый из которых платил Риму дань, правда ввдвое меньшую, чем та, которую они платили Персею.