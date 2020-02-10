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Автор Сергей Сет

Римляне не сдаются. Битва при Пидне

Силовые структуры

 Третья Македонская война между Римской империей и Македонией началась после того, как в 168 г. до н.э. на престол Македонии взошел царь Персей.

Он мечтал сделать Македонию независимой, отомстить римлянам за поражения в предыдущих войнах.

Македония борется за свободу

Персей подготовил армию в 40 тыс. воинов и был готов к римскому вторжению. И оно не замедлило последовать. Согласно обвинению Персея сенатом Рима в несоблюдении договора, ранее подписанного его покойным отцом, Рим посчитал нужным наказать строптивого вассала и послал в Македонию войско и флот.

Командующий римской армией Луций Эмилий Павел повел атаки на македонскую армию, засевшую в горных ущельях. Персей отступил к городу Пидна, возле которого в сражении встретились римская и македонская армии.

Перед началом битвы обе армии расположились лагерями на обеих сторонах реки Левкос-Патамос и выжидали. Оба командующих ждали, что противник начнет переправляться через реку для атаки, чтобы напасть на него. Случай решил дело. Однажды македонские кавалеристы напали на римских интендантов, везущих продовольствие римским солдатам.

  • Римляне бросились на помощь, македонцы тоже, и в результате мелкая стычка переросла в общее сражение.

Македонцы наступали на римлян тяжело вооруженной фалангой. Она производила устрашающе впечатление на врага. В первой линии шли фракийцы в черных тугиках, высокие воины двухметрового роста с блестевшими на солнце щитами и поножами Они поднимали вверх прямые мечи и грозно кричали. За ними двигались соединения союзников македонян, а сзади в доспехах золотого цвета и темно-красных одеждах шли отборные македонские воины.

Превратить поражение в победу

 Несмотря на то, что 4-тысячный римский легион состоял из опытных бойцов, расположенных в три линии, македонская фаланга сметая все на своим пути, прорвала сначала линию гастатов, затем вторую линию римских легионеров, а затем вклинилась в линию принципов. Военачальник римлян не покидал ядов своей армии, подбадривая отступавших воинов и пытаясь найти средство спасти положение.

  • Командующий македонянами царь Персей испугался битвы и уехал в город, объяснив свой отъезд тем, что ему нужно совершить жертвоприношение.

Тем временем римляне отступили, понеся значительные потери. Но отчаявшийся консул Павел вдруг обнаружил слабое место в фаланге. Лишившиеся руководства македоняне двигались с разной скоростью, поэтому в их строю появились разрывы. Павел приказал своим воинам разбиться на небольшие отряды и вклиниться в бреши фаланг. Легионеры с легкостью миновали длинные пики македонян, а, оказавшись лицом к лицу с врагом, вступали в рукопашную схватку, для которой были вооружены лучше, чем македоняне. Постепенно преимуществол стало переходить к римлянам. К тому же третья линия римской армии окружила македонскую фалангу с флангов и зашла ей в тыл. Конница персея, видя такую ситуацию сочла за лучшее покинуть поле боя.

Сражение завершилось полным разгромом македонской армии.

  • 20 тыс. воинов остались лежать на поле битвы. 

Военачальник римлян, превративший надвигающееся поражение в заслуженную победу, три дня переживал свой триумф, возвратившись в Рим. Он захватил Персея, множество военных трофеев  Так было уничти драгоценностей.

Так прекратило существование македонское государство. По решению римского сената, оно распалось на 4 самостоятельных округа со своим правительством и, валютой, каждый из которых платил Риму дань, правда ввдвое меньшую, чем та, которую они платили Персею.   

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