«Иду на вы!»: Битва при Дорстоле

Великий князь Киевский, Святослав Игоревич, в большей степени воитель, чем политик, мечтал о расширении древнерусского государства на юг, для чего повел войска на захват Царьграда. Святослав был известен в Европе и Азии начале тысячелетия тем, что прежде чем напасть на противника, посылал ему письмо со словами: Иду на вы (иду на вас).

Святослав для начала перенес свою ставку из Киева в город Переяславец на Дунае и собирался перенести туда столицу государства. Он объяснял свое решение тем, что Дунай - это великий путь, по которому проходят купцы разных стран Европы и Азии.

Стратегические просчеты Святослава

В это время греки убедительно просили Святослава помочь им разгромить болгар и подкрепляли свои просьбы богатыми подарками.

Святослав собрал армию, пошел на болгар, разгромил их и, воодушевленный успешным походом, послал вызов византийскому императору. Войско Святослава двинулось на юг, и в первом бою с византийской армией победа была на стороне русских воинов. Византийский император Иоанн Цимисхий вынужден был подписать с русскими мир.

Святослав поверил в то, что Византия будет соблюдать договор и сделал два важных военных просчета. Во-первых, он не оставил отрядов охранять пути через горы, по которым прошла его армия. Во-вторых, князь не позаботился о военном контроле над устьем Дуная. Иоанн воспользовался благодушием русского князя, собрал многочисленное войско и двинулся вверх по Дунаю.

Войско Святослава было разделено на два отряда. С основной частью сам Святослав находился в крепости Дорстол, а другая часть охраняла Переяславец.

Иоанн на кораблях подошел к Переяславцу и легко разбил небольшой отряд русских. Погибли почти все воины, за исключением нескольких человек, которые уплыли в Дорстол и присоединились к Святославу.

У Ионна было 300 судов, оснащенных оборудованием для метания греческого огня. /тим флотом было перекрыто устье Дуная. Сам он двинулся через Бапканы по горным дорогам с 13-ю тысячами всадников, 15-ю тысячами пехотинцев и 2-мя тысячами «бессмертных» и подошел к Дорстолу. За основными отрядами везли осадные машины.

Войско Святослава приняло бой, встретив противника перед крепостью. Они выстроились плотной шеренгой, сомкнув щиты и выставив копья.

Боевой порядок византийцев на флангах атаковала конница, а в центре находились пехотинцы. Лучники и пращники постоянно обстреливали войско русских. Византийцы атаковали русских воинов, но те не сдавались и не отступали.

Только к вечеру, отразив 12 атак, они ушли в крепость и закрыли ворота.

Стойкость армии Святослава

Амия Иоанна разбила лагерь, и, помня о смелости русских воинов, построила вал и выкопала ров вокруг него. Дорстол был окружен, и византийцы начали осаду.

Понимая, что долго в крепости без воды и продовольствия не продержаться, русские вышли в поле и два дня отражали атаки византийцев. Только когда в тыл им стал заходить отряд, посланный Иоанном, они опять отступили в крепость.

Святослав ночью послал небольшой отряд за продовольствием, и тот ночью напал на византийский обоз и захватил его.

После того русские выходили из Дорсттола дважды: чтобы сжечь осадные машины и для того, чтобы дать сражение. После боя они опять ушли в город. В последнем бою под стенами крепости русские выдержали многочисленные атаки византийцев, окружение и даже песчаную бурю. Но все воины равно сумели отбиться и вернуться в крепость

В результате после трех месяцев осады византийский император вынужден был отступить и принять условия Святославом. Византийцы пропустили русских, но предупредили печенегов. В бою Святослав был убит, почти все его войско погибло.

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